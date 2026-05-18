Pensión IMSS: el monto mínimo que cobrarán en junio los beneficiarios

Ante la inminente llegada de junio, miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preguntan cuál será la cantidad mínima de ingresos que recibirán después de los ajustes implementados este año con el objetivo de proteger la estabilidad económica de los beneficiarios.

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En México, la Pensión del IMSS es una de las prestaciones económicas más importantes para millones de personas, ya que garantiza un ingreso fijo para el beneficiario y su familia , lo que puede ayudar a mejorar su calidad de vida y cubrir las necesidades básicas del hogar.

Como ocurre cada mes, el depósito del IMSS genera expectativa e incertidumbre, especialmente después de las actualizaciones autorizadas para el sistema de pensiones. Una de las modificaciones más relevantes ha sido el ajuste en el monto total que recibirán algunos trabajadores jubilados.

¿Cuál será la pensión mínima del IMSS en junio de 2026?

De acuerdo con el propio IMSS, los pensionados bajo el régimen de la Ley 73, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, recibirán como monto mínimo 10 mil 636.54 pesos en su próximo pago correspondiente al mes de junio.

Este ajuste en la mensualidad de los jubilados corresponde al incremento al salario mínimo que entró en vigor en enero de 2026, así como a otros indicadores económicos del país. Sin embargo, podrían presentarse ligeras variaciones en la cantidad total dependiendo de la zona geográfica. Aun así, el depósito debe cumplir con el propósito de cubrir las necesidades básicas del beneficiario.

¿Qué requisitos deben cumplir los pensionados?

No obstante, para que los pensionados puedan recibir este pago, existe una serie de requisitos que deben cumplir. Uno de ellos es alcanzar la edad mínima de retiro, que es de 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada o de 65 años para la pensión por vejez. Además, los trabajadores deben contar con al menos 500 semanas de cotización.

Cabe destacar que, en caso de que el cálculo de la pensión resulte menor a la cantidad establecida, el IMSS tiene la obligación de cubrir la diferencia hasta alcanzar el monto mínimo oficial.

La pensión mínima garantizada es un mecanismo avalado por el Gobierno de México que busca asegurar que las personas jubiladas reciban los ingresos necesarios para subsistir , especialmente aquellas que durante su vida laboral tuvieron salarios más bajos y no lograron acumular una pensión elevada.

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El monto mínimo se actualiza periódicamente como una medida para proteger a los beneficiarios frente a las distintas condiciones económicas del país, como la inflación, evitando así que su poder adquisitivo se vea afectado de manera significativa.

El depósito correspondiente al mes de junio se realizará conforme al calendario oficial de pagos del IMSS, por lo que se recomienda a los pensionados mantenerse atentos a las fechas establecidas y consultar únicamente información difundida por canales oficiales para evitar confusiones o fraudes relacionados con el cobro de la pensión.

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