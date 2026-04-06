La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Profeco iniciará hoy un operativo de vigilancia a gasolineras para que se respete el precio máximo de 24 pesos por litro de gasolina magna y 28.28 pesos el diésel, pactado con los concesionarios.

En Palacio Nacional, durante "La Mañanera del Pueblo", la Mandataria dijo que “le pedí desde ayer a la Profeco, al procurador Iván Escalante, que a partir de hoy estén revisando en todas las gasolineras que, en efecto, no aumente el precio de la gasolina Magna, porque en algunos lugares la están aumentando y no tienen razón los gasolineros para aumentarla, ninguna… Es un apoyo muy importante que se está haciendo a las familias mexicanas; no puede ser que los gasolineros se 'pasen de lanza', como dice aquí Iván, y estén aumentando el precio cuando se está apoyando".

Claudia Sheinbaum dijo que se dejan de recibir alrededor de cinco mil millones de pesos a la semana por el cobro del IEPS a gasolina y diésel, que es el apoyo que el Gobierno federal destina a los gasolineros.

"En una semana, lo que está dejando de percibir el gobierno por impuesto del IEPS son más de cinco mil millones de pesos, entonces, no podemos permitir que los gasolineros se pasen porque esa reducción de cinco mil millones de pesos que ingresa el erario para destinarlo a los programas de Bienestar, a todo lo que se requiere en nuestro país, que nos hemos comprometido con el pueblo de México, pues no puede ser que haya gasolineros que de manera tramposa estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio de la gasolina Magna y del diésel", dijo.

La Profeco intensificará monitoreo de gasolinas

César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió que la dependencia intensificará el monitoreo en todo el país para identificar y exhibir a las estaciones de servicio que incurran en sobreprecios.

Escalante señaló que los precios de referencia de Pemex se han mantenido estables, por lo que no existe justificación alguna para aplicar aumentos elevados al consumidor. Como ejemplo de estas prácticas abusivas, el procurador mencionó una estación en Aguascalientes que vendió el litro de gasolina regular en 24.99 pesos, obteniendo un margen de ganancia desproporcionado de 2.85 pesos por litro.

*Con información de SUN

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