Envenenan a Beni, perrita que participaba en limpieza de presa en Oaxaca

Beni, una perrita que se había vuelto símbolo de apoyo en las labores para retirar la plaga de lirio acuático en la presa Presa Yosocuta, murió tras ser envenenada por personas aún no identificadas, según denunciaron habitantes en redes sociales.De acuerdo con los pobladores, el animal aprendió a sacar la lechuguilla del agua como una forma de corresponder al cuidado de Alfonso y Graciela, quienes la acogieron después de que quedara sola y abandonada en ese mismo lugar.A través de publicaciones en redes sociales, narran como desde temprana hora la can ayudaba a retirar la plaga arrancando con su boca la placa que creció de manera desmedida y abarcó un 40 por ciento de la superficie de la presa.En las labores de limpieza se han sumado organizaciones sociales, religiosas e instituciones académicas, comerciantes y transportistas, porque la plaga amenaza la vida en la presa porque obstaculiza el paso de la luz solar y del oxígeno."Aprendió a sacar la lechuguilla y lo hacía todas las mañanas. Ocupaba sus manos para nadar hasta donde la gente no lograba entrar y con su hocico empujaba o sacaba la yerba para que los voluntarios la subieran a los camiones. Le gustaba ver a la gente trabajadora y solidaria con los tequios, y hasta jugueteaba con ellos, porque los 3 hijos que tuvo, los dieron en adopción a Carmen, la vecina de sus dueños", narran.A Beni, sin embargo, no la vieron volver desde el pasado viernes. Tampoco llegaron muchas personas a las labores de limpieza, y se pensó que probablemente fue por las festividades de Semana Santa.Pero tampoco llegó al día siguiente y empezó a causar preocupación. Los usuarios de redes sociales relatan que algunas personas la habían visto el jueves por la noche cerca de la iglesia, en espera de sus dueños; desde entonces ya nadie volvió a verla.Esta mañana, confirmaron que fue encontrada muerta y creen que la envenenaron. "Murió Beni, la encontramos muerta. Creo que la envenenaron -dijo con la voz quebrada su dueña y resignada a no volver a verla", reportaron medios locales.El presidente municipal de Huajuapan de León, Luis de León, informó que ha solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud del Ayuntamiento para que se investigue la muerte de la perra Beni y se apoye a los dueños a presentar la denuncia correspondiente."Lamentable noticia el fallecimiento de quien se unió desde la nobleza de su instinto a nuestra lucha, por lo que he solicitado a la Dirección y Regiduría de Salud para que a través del departamento de animales de compañía del Ayuntamiento, se investigue y se apoye a los dueños de la perrita para interponer la denuncia correspondiente si así lo deciden, logrando castigo a quien resulte responsable por el envenenamiento", afirmó el edil en sus redes sociales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA