AIFA aún no destaca en rutas nacionales e internacionales: INIJA

A pocas semanas de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) cumpla cuatro años de operación, la terminal aérea solo cuenta con una de las 10 rutas nacionales más utilizadas en el país, el resto se operan desde otros aeropuertos, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En 2025, la principal ruta aérea en el país fue: Ciudad de México-Cancún, con el transporte de tres millones 165 mil pasajeros, un 7% menos que los transportados en 2024.

Y en décimo lugar, se encuentra la ruta AIFA-Cancún, también con un descenso de 10.4% en el número de pasajeros transportados con 988 mil personas.

El segundo lugar de principales rutas nacionales está Monterrey-Ciudad de México; seguida de Ciudad de México-Guadalajara; Tijuana-Ciudad de México; Tijuana-Guadalajara; Ciudad de México-Mérida; Monterrey-Cancún; Monterrey-Guadalajara; y Puerto Vallarta-Ciudad de México en noveno lugar.

Al respecto, Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticos (INIJA) presentó un análisis donde considera que a los pasajeros no les interesa utilizar este aeropuerto, ni a las aerolíneas internacionales como aeropuerto de origen-destino o destino-origen.

El año pasado, el AIFA logró movilizar siete millones 79 mil pasajeros, un 11.5% más que en 2024, pero todavía lejos de la meta de 20 millones de pasajeros anuales que se plantearon para justificar su construcción, apuntó Casas Lías.

En el ranking de rutas internacionales, el AIFA no aparece entre los 10 principales corredores aéreos del país.

Adicionalmente, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) mantiene restricciones sobre el aeropuerto, al considerarlo carente de infraestructura y conectividad adecuada para operar como centro de conexiones.

Por lo que canceló 13 rutas y la autorización de nuevas rutas para pasajeros y carga hacia Estados Unidos, hasta que el AICM no regrese a 61 operaciones por hora en horarios saturados.

El informe de Casas Lías también cuestiona los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde en 2024 declaró haber alcanzado el punto de equilibrio financiero del AIFA. Esto, al considerar ingresos fiscales de 99 mil millones de pesos recaudados por la aduana del SAT dentro del aeropuerto, los cuales no corresponden a ingresos operativos propios.

Sin subsidios, el AIFA reportó en el primer trimestre de 2024 ingresos por 490 millones de pesos, contra gastos operativos por 412 millones, resultando en una utilidad de 78 millones de pesos, detalla el INIJA.

Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) le asignó al AIFA 744 millones 690 mil pesos, lo que confirma su dependencia financiera del Estado.

"El AIFA dependerá vitaliciamente del PEF. No descongestionará el espacio aéreo metropolitano ni los edificios terminales 1 y 2 del AICM", destacó Casas Lías.

Además, a pesar de ser designado como aeropuerto oficial para la Copa Mundial FIFA 2026, el informe advierte que, por su limitada conectividad, el AIFA solo podría atender vuelos chárter durante el evento.

EE