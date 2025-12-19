Un hombre falleció tras ser arrollado por el Tren Maya en el tramo ferroviario Chocholá-Umán, a unos cinco kilómetros de la estación de Umán, municipio conurbado de Mérida.

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando se alertó de la presencia de una persona sin vida junto a la vía, a la altura del libramiento hacia Xtepén. El convoy involucrado cubría la ruta Campeche-Cancún y circulaba por el tramo Chocholá-Umán, cuando habría impactado al hombre, quien murió.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, los cuales acordonaron la zona y asumieron el control del sitio, por tratarse de infraestructura ferroviaria federal.

Ni el Tren Maya ni la Guardia Nacional han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, por lo que se desconocían los detalles del accidente, por qué motivo se encontraba el hombre en las vías y su identidad.

Se tiene conocimiento que la administración del Tren Maya abrió una investigación interna para el deslinde de las responsabilidades. Se trata del segundo accidente que registra el Tren Maya en territorio de Yucatán en este año.

El pasado 19 de agosto un tren sufrió el descarrilamiento de un vagón en la estación de Izamal. Oficialmente, el hecho se trató como "un percance de vía".

