A semanas de la coronación de Fátima Bosch, la polémica no cesa. Ahora, Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, denunció haber sido víctima de acoso y amenazas de muerte tras expresar su postura sobre el certamen.

La exreina de belleza explicó que las agresiones comenzaron después de publicar un video en el que habló sobre la importancia de la transparencia dentro de la organización del concurso. Sofía aclaró que su mensaje no estuvo dirigido contra Fátima Bosch ni contra su triunfo, sino hacia la estructura del certamen.

"Me referí a lo injusto que es la organización cuando no hay transparencia, porque eso puede impedir que ella viva un año justo como reina", señaló Aragón, quien lamentó que el logro de la mexicana quedase envuelto en cuestionamientos ajenos a su desempeño.

Lo que inició como un debate en redes escaló, de acuerdo con su testimonio, a mensajes de odio y amenazas.

La también escritora reveló haber recibido textos con frases como: "ojalá te embolsen pronto" y "ojalá estés bajo tierra pronto", expresiones que calificó como violencia digital.

Ante la intensidad de los ataques, Sofía se deslindó de cualquier confrontación con Bosch. "Jamás atacaría a Fátima ni a ninguna mujer, ni le desearía a nadie algo así", afirmó. La denuncia cobra mayor relevancia por el historial de Aragón como activista en temas de salud mental.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

