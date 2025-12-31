Tras el descarrilamiento en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en inmediaciones del poblado Nizanda, Oaxaca, donde perdieron la vida 13 personas y alrededor de 100 heridos, se habilitaron camiones turísticos para trasladar a los turistas que ya habían adquirido su boleto a Salina Cruz, Oaxaca- Coatzacoalcos, Veracruz, confirmaron fuentes del Gobierno federal.

Los autobuses de color blanco llevan el nombre de "Corredor Interoceánico" y la leyenda "Gobierno de México".

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó la práctica de las necropsias de 13 personas, resaltó que se realizan entrevistas a diversas personas de la tripulación, en apego a los protocolos y procedimientos respectivos, respetando en todos los casos la cadena de custodia, destacando las diligencias relativas a la caja negra, conocida como Pulser, que es el registrador de movimientos del tren.

En un comunicado la Fiscalía indicó que, entre otros avances, se lleva a cabo una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal (MPF), personal policial ministerial y pericial, quienes intervienen para concluir las inspecciones del lugar y de las unidades ferroviarias.

La dependencia destacó que mantiene presencia de agentes del MPF adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), tanto de oficinas centrales como de la Fiscalía Federal en Oaxaca.

Así como de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades como fotografía, medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, entre otras.

Refirió que labora con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a efecto de atender lo relacionado con la reparación del daño.

La FGR abundó que los trabajos se realizan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJE), autoridades estatales como la Secretaría de Gobierno, Protección Civil y Policía, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía reiteró su compromiso de realizar todos y cada uno de los procesos e investigaciones que lleven a esclarecer los hechos ocurridos. "En todo momento se garantiza la reparación integral del daño. Continuaremos informando a la sociedad conforme avancen las indagatorias".

El lunes 29 de diciembre, la Fiscalía inició una carpeta de investigación con motivo del descarrilamiento del ferrocarril.

En esa ocasión señaló que entre las diligencias se resguardaba la zona, policías federales ministeriales entrevistaron a testigos y víctimas.

El domingo 28 de diciembre la Semar informó que se había registrado un accidente ferroviario en el que viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

En esa ocasión precisó que se mantenía un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval y se desarrollaban maniobras de rescate en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

MV