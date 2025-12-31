Horarios de supermercados en CDMX: ¿Cuáles abren este 1 de enero?

El primer día del año suele ser uno de los más tranquilos en la Ciudad de México, pero también uno en los que muchos se encuentran con la sorpresa de que su supermercado favorito no abrió o cambió su horario.

Para que no te tome desprevenido y puedas planear tus compras con tiempo, te compartimos los horarios de operación de los principales supermercados en CDMX durante este jueves 1 de enero de 2026.

Debido a las celebraciones de Año Nuevo, la mayoría de las tiendas trabajarán con horarios reducidos, mientras que algunas permanecerán cerradas para permitir que su personal descanse después de la temporada decembrina.

¿Cuáles son las tiendas que tendrán horario especial?

Entre las tiendas que abrirán con horario especial están Bodega Aurrerá, que operará de 10:00 a 21:00 horas, y Chedraui, que atenderá de 09:00 a 21:00 horas, ideal para quienes necesiten hacer compras tempranas.

En el caso de Soriana, sus sucursales abrirán un poco más tarde, de 11:00 a 21:00 horas, mientras que La Comer, Sam’s Club y City Market atenderán de 10:00 a 20:00 horas.

Por su parte, Tiendas 3B abrirán de 11:00 a 19:00 horas, ofreciendo una ventana más corta de atención, pero suficiente para quienes necesiten surtir productos básicos.

En cambio, Costco decidió mantener cerradas sus tiendas y estaciones de gasolina, al igual que Liverpool y El Palacio de Hierro, que no ofrecerán servicio este día.

Además de las tiendas, también es importante considerar los horarios especiales del transporte público. El Metro, Metrobús y otros servicios de movilidad de la ciudad modificarán sus horarios tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, por lo que se recomienda verificar los ajustes antes de salir de casa.

Así que ya lo sabes: si necesitas hacer compras este Año Nuevo 2026, planifica con anticipación y revisa los horarios de tu supermercado más cercano. Aunque algunos negocios descansarán, la Ciudad de México no se detiene, y varios comercios mantendrán sus puertas abiertas para quienes deseen empezar el año bien organizados.

EE