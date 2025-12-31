Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este jueves 1 de enero

Con el inicio de 2026, las autoridades de movilidad de la Ciudad de México y el Estado de México recordaron a los automovilistas la aplicación del programa Hoy No Circula, que busca reducir las emisiones contaminantes durante las celebraciones de Año Nuevo.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, lo que daría pie a la aplicación del Doble Hoy No Circula. Hasta el momento, las restricciones vehiculares programadas se mantienen dentro de los parámetros habituales, con el objetivo de evitar la saturación de contaminantes tras las festividades.

El programa estará vigente de 05:00 a 22:00 horas para todos los vehículos con placas locales y foráneas que circulen por la capital o municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos no circularon este jueves 1 de enero?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en caso de no activarse la contingencia ambiental, los vehículos restringidos este jueves fueron los siguientes:

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2.

Sin embargo, si se llegara a activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono, las restricciones se ampliarían bajo el esquema de Doble Hoy No Circula, afectando a más vehículos, incluyendo aquellos con holograma 0 y 00.

Vehículos que descansaron con Doble Hoy No Circula

Autos con holograma 2, engomado verde, placas terminación 1 y 2.

Vehículos con holograma 1, engomado verde, último dígito 1 o 2.

Unidades con holograma 0 o 00, engomado verde, terminación 1 y 2.

Vehículos sin holograma de verificación.

Exentos del programa

Quedaron fuera de la restricción los siguientes:

Vehículos eléctricos e híbridos (categorías I y II).

Motocicletas, taxis, transporte público y unidades de emergencia.

Vehículos de personas con discapacidad.

Autos con Pase Turístico Metropolitano o Pase Turístico Paisano durante el periodo oficial.

Consulta personalizada del Hoy No Circula

Los conductores pueden verificar las restricciones de su vehículo en el sitio oficial hoynocircula.cdmx.gob.mx

. Al registrarse con su Cuenta Llave CDMX, el sistema envía alertas por SMS cuando se aplican medidas extraordinarias, como una contingencia ambiental.

Para consultar, solo se necesita:

Ingresar al sitio web. Seleccionar el holograma y el último dígito de la placa. Proporcionar el número de celular o cuenta Llave CDMX. Dar clic en “Consultar”.

De esta manera, los automovilistas pueden mantenerse informados y evitar sanciones, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana durante las celebraciones de Año Nuevo.

