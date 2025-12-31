Debido a las celebraciones por el Año Nuevo , el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ampliará su horario de servicio hasta la una de la mañana en cinco de sus líneas.

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que el objetivo es facilitar el traslado de las personas que acuden a los festejos en la ciudad, este 31 de diciembre y buscan regresar a sus hogares al término de la celebración.

Las líneas que ampliarán su servicio son la 1 que de Observatorio a Pantitlán; 2 de Cuatro Caminos a Tasqueña; 3 de Indios Verdes a Universidad; 8 de Garibaldi a Constitución de 1917 y la Línea 9 que va de Tacubaya a Pantitlán.

"Por instrucciones de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, con motivo de las celebraciones de fin de año, hoy 31 de diciembre ampliamos el horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana en las Líneas 1, 2, 3, 8 y 9 del @MetroCDMX, para facilitar los traslados de las personas usuarias.

"Invitamos a planear su viaje con anticipación, atender las indicaciones del personal y tomar previsiones, a fin de realizar recorridos seguros y ordenados", indicó a través de su cuenta de X.

Adrián Rubalcava precisó que este jueves 1 de enero, el Metro operará con horario de día festivo, es decir, el servicio será de 07:00 a 24:00 horas, por lo que se invita a los usuarios a tomar precauciones.

