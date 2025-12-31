El gabinete de seguridad informó que, como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre al 29 de diciembre fueron detenidas 278 personas, se aseguraron 766 kilos de metanfetamina, 140 armas de fuego, 11 mil 204 cartuchos, 598 cargadores, 238 vehículos, 190 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 77 kilos de marihuana.

También, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. Fueron localizados e inhabilitados 18 campamentos y 43 tomas clandestinas.

En un comunicado, el gabinete de seguridad destacó que con el objetivo de brindar seguridad y generar confianza entre la población y los sectores productivos, se mantienen patrullajes y reconocimientos en huertas de aguacate y limón.

Además, se realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas, en los municipios de Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

Indicó que, en todos los casos, las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Aseguramiento de armas

Por otro lado, el gabinete de seguridad dio a conocer que desde el 5 de febrero, con motivo de la Operación Frontera Norte, hasta la fecha se ha realizado la detención de 10 mil 379 personas y el aseguramiento de 7 mil 575 armas de fuego.

También, un millón 278 mil 814 cartuchos de diversos calibres, 34 mil 265 cargadores, 116 mil 856.4 kilogramos de droga, entre ellos, 601.8 kilogramos de fentanilo, 6 mil 87 vehículos y mil 218 inmuebles.

Detalló que el lunes 29 de diciembre se realizaron diversos operativos en apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

En Culiacán, Sinaloa, se aseguraron cinco teléfonos celulares, un cargador para teléfono celular, una memoria USB, nueve objetos punzocortantes y cinco objetos contundentes.

En Caborca, Sonora, se detuvo a una persona. También se aseguraron 86 paquetes de cocaína con un peso de 172 kilos y un tractocamión con dos semirremolques.

En Cajeme se arrestaron a tres personas, se aseguró un arma corta, un cargador y seis cartuchos.

En el mismo municipio se detuvo a una persona, se aseguraron dosis de metanfetamina y un inmueble, informó el gabinete.

