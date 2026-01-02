Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 2 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla