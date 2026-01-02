Viernes, 02 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este viernes 2 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

