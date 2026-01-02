Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 2 de enero anticipa que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 8 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

