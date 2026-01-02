Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 2 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto