Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 2 de enero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

