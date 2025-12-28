La Secretaría de Marina (Semar) confirmó a través de un comunicado, que 20 personas resultaron lesionadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la Semar, en el tren viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

El descarrilamiento ocurrió entre las poblaciones de Chívela y Nizanda, en el kilómetro Z-230+290, con dirección al municipio de Matías Romero Avendaño, sobre la Línea Z.

Las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos para su atención médica inmediata.

Se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval. Además, se encuentran en desarrollo maniobras de rescate en coordinación con autoridades para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, indicó que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y dependencias federales, con el objetivo de atender de manera oportuna la emergencia y salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan la Secretaría de Gobierno, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación de Delegados de Paz, Capufe, el Cuerpo de Bomberos de Matías Romero y paramédicos, entre otras instituciones de emergencia.

MV