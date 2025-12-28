Sheinbaum reacciona ante el descarrilamiento del tren en Oaxaca

Este domingo se reportó el descarrilamiento de uno de los ferrocarriles del tren transístmico de pasajeros, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca. Ante este siniestro, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró en redes sociales que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ya se encuentran brindado apoyo a las y los usuarios.

" Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información ", dijo la Mandataria, quien comaprtió también el comunicado de Semar.

El comunicado de Marina

En la publicación de Marina se detalló que se registró un evento ferroviario (descarrilamiento) a la altura de la comunidad ya mencionada, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras , a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

Marina dijo que se brindó atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente.

El tren fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al acto realizado en Salina Cruz, asistieron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Se trata de un megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado decesos derivados de este siniestro .

