Este será el costo del Gas Bienestar en la semana del 2 al 7 de febrero

Gas Bienestar fue creado en 2021 con la finalidad de frenar prácticas especulativas en el costo del gas LP, asegurar un suministro confiable y disminuir el impacto de este energético en el gasto de las familias mexicanas.

En la actualidad, el programa opera de manera prioritaria en la Ciudad de México y cuenta con el respaldo del Gobierno federal, que busca ofrecer a los hogares una opción accesible y equitativa frente a los precios que maneja el mercado privado.

Como parte de su operación habitual, Gas Bienestar dio a conocer las tarifas que estarán vigentes en la semana del 2 al 7 de febrero. Los precios se ubican en un rango competitivo respecto a las empresas particulares, con el propósito de garantizar que los hogares de la capital y su zona metropolitana tengan acceso a un servicio confiable y a costos razonables.

Costo del Gas Bienestar en la semana del 2 al 7 de febrero

Estos precios reflejan el compromiso de mantener un energético básico a tarifas accesibles, en cumplimiento con los límites fijados por la Comisión Nacional de Energía.

Gas LP en cilindro de 20 kg: $380

Gas LP en cilindro de 30 kg: $570

Cilindro vacío de 20 kg: $1,825

Cilindro vacío de 30 kg: $2,240

Cilindro de 20 kg con gas: $2,205

Cilindro de 30 kg con gas: $2,810

Los costos se mantienen dentro de los topes autorizados por las autoridades regulatorias como parte del programa Gas Bienestar, que busca ofrecer un servicio seguro y confiable, con cilindros verificados y sellos de garantía que aseguran el llenado completo del producto.

¿Cómo pedir Gas Bienestar?

Solicitar el suministro de Gas Bienestar es un proceso sencillo y accesible. A través de su cuenta de X, este programa informó que la única manera de solicitar la venta de cilindros es por pedido.

La empresa, que opera con camiones equipados con tecnología avanzada para garantizar seguridad y localización, invita a los consumidores a contactar al centro de ayuda al número 800 427 2222 para cualquier consulta o servicio.

