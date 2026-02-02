Beca Rita Cetina 2026: Esto debes hacer si te dieron de baja

La Beca Rita Cetina se ha convertido en un apoyo clave para miles de familias con hijas e hijos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en México. Sin embargo, algunos beneficiarios pueden enfrentar la suspensión del pago por causas administrativas o académicas, lo que genera preocupación e incertidumbre.

Conocer los plazos, requisitos y procedimientos de reactivación es fundamental para evitar perder el beneficio y asegurar la continuidad escolar.

¿Qué hacer si te dieron de baja en la Beca Rita Cetina?

Si tu apoyo fue suspendido o cancelado, sigue estos pasos para identificar la causa y solicitar la reactivación:

Consulta tu estatus en la plataforma o aplicación oficial de Becas Benito Juárez.

Pregunta directamente en la escuela del estudiante para conocer el motivo de la baja.

Llama a la Línea de Atención al número 55 1162 0300. Ten a la mano la CURP y los datos del alumno.

Verifica si hubo un error o falta de documentos (por ejemplo, constancia de inscripción o datos personales incorrectos).

Reúne y actualiza la documentación:

Constancia de inscripción vigente.

CURP del estudiante y del tutor.

Identificación oficial del tutor.

Comprobante de domicilio.

Entrega la información corregida en la plataforma o en el módulo autorizado más cercano.

Espera la validación: el proceso de reactivación puede tardar varias semanas.

Guarda todos los comprobantes y mantente pendiente de los avisos oficiales del programa.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina 2026

Los depósitos se realizan de manera bimestral y en ocasiones de forma escalonada, según la inicial del apellido del tutor:

Enero - Febrero: Pago estimado el 3 de febrero de 2026.

Marzo - Abril: Depósito en abril de 2026.

Mayo - Junio: Pago previsto para junio de 2026.

Julio - Agosto: Sin depósito (periodo vacacional).

Septiembre - Octubre: Depósito en octubre de 2026.

Noviembre - Diciembre: Pago programado para diciembre de 2026.

En febrero, los beneficiarios con tarjeta nueva podrían recibir pago triple por bimestres acumulados.

¿Cuáles son los motivos comunes de baja en la Beca Rita Cetina?

La suspensión puede deberse a una o varias de las siguientes causas:

Fallecimiento del estudiante.

Haber cumplido 18 años.

Concluir la secundaria.

Baja o abandono escolar.

Cambio a una escuela privada (la beca solo aplica para escuelas públicas).

Cambio de escuela sin notificar.

Presentar información falsa o documentos alterados.

Recibir otra beca federal incompatible con la Rita Cetina.

No entregar documentos solicitados por las autoridades.

No cobrar el apoyo durante 12 meses consecutivos.

Renuncia voluntaria del tutor o beneficiario.

Errores administrativos no corregidos (CURP, datos personales o escolares desactualizados).

¿De cuánto son los montos actualizados de la Beca Rita Cetina?

Secundaria: Mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

Por cada hijo adicional en secundaria: 700 pesos extra bimestrales.

Primaria (nuevos ingresos): pago anual único de dos mil 500 pesos para útiles y uniformes (primer semestre del año).

Beneficiarios con tarjeta reciente (febrero 2026): posible pago acumulado de cinco mil 700 pesos por periodos anteriores.

