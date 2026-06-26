Tras un año en rehabilitación, la tortuga 'Verdín' vuelve al mar

Después de permanecer un año bajo cuidados especializados, la tortuga marina "Verdín" finalmente volvió a su hábitat natural. El ejemplar, de aproximadamente 135 kilogramos, fue liberado en las costas de Yucatán tras recuperarse de una grave fractura en el cráneo que puso en riesgo su vida cuando fue encontrada en julio de 2025 en una playa de Celestún.

Su historia se ha convertido en un ejemplo del trabajo conjunto entre especialistas, autoridades y ciudadanos comprometidos con la conservación de la fauna marina, demostrando que la atención oportuna puede marcar la diferencia para especies que enfrentan múltiples amenazas en el litoral mexicano.

"Verdín" fue trasladada al Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán, donde permaneció bajo observación médica durante varios meses. A lo largo de su recuperación recibió tratamientos veterinarios, estudios clínicos y un seguimiento constante para asegurar que recuperara completamente sus capacidades antes de regresar al océano.

Un esfuerzo colectivo para salvar una vida

El biólogo Carlos León Alemán, docente del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y responsable del campamento tortuguero, explicó que la recuperación de la tortuga fue posible gracias al apoyo de especialistas y de la comunidad.

Detalló que residentes extranjeros y voluntarios realizaron donaciones de materiales indispensables para los tratamientos, entre ellos guantes, vendas, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, contribuyeron a cubrir estudios como radiografías y análisis de sangre que permitieron monitorear la evolución del ejemplar durante todo el proceso de rehabilitación.

Este tipo de atención resulta fundamental en tortugas marinas con traumatismos severos, ya que las lesiones en el caparazón o en el cráneo pueden comprometer su capacidad para alimentarse, orientarse o escapar de depredadores una vez que regresan al mar.

Más de 30 tortugas han recuperado la libertad

La directora del Centro de Rescate e Investigación de Tortugas Marinas en la Península de Yucatán, Maribel Escobedo Mondragón, informó que desde la creación del programa en 2020 se han logrado rehabilitar y liberar alrededor de 30 tortugas marinas que llegaron con distintas lesiones.

No obstante, señaló que muchos ejemplares ingresan al centro tras haber sido víctimas del tráfico ilegal de fauna, ataques de animales ferales o enfermedades que provocan su varamiento en las costas.

Las tortugas marinas desempeñan un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. Algunas especies ayudan a controlar poblaciones de medusas, mientras que otras mantienen saludables los pastos marinos y contribuyen a la conservación de los arrecifes de coral, por lo que su protección beneficia a una amplia cadena de vida marina.

México y la diversidad natural

México alberga seis de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo, todas ellas protegidas por la legislación nacional debido a que enfrentan riesgos derivados de la pesca incidental, la contaminación por plásticos, la pérdida de playas de anidación y los efectos del cambio climático.

Durante la liberación de "Verdín", la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Neyra Silva Rosado, destacó que cada ejemplar que logra regresar al mar representa una victoria para los esfuerzos de conservación y un incentivo para continuar fortaleciendo los programas de protección de la biodiversidad en el estado.

La funcionaria subrayó que este tipo de acciones también buscan generar conciencia entre las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar los recursos naturales y proteger a las especies que forman parte del patrimonio ambiental de México.

El regreso de "Verdín" al océano simboliza no solo la recuperación de una tortuga marina, sino también el resultado del trabajo coordinado entre instituciones, científicos y ciudadanos que comparten un mismo objetivo: garantizar que las futuras generaciones puedan seguir viendo a estos antiguos habitantes de los mares recorrer las costas mexicanas.

Con información de SUN.

TG