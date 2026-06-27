Calles cerradas y alternativas viales en CDMX por Marcha LGBT 2026

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 reunirá a miles de personas en calles de la Ciudad de México este fin de semana, por lo que autoridades capitalinas implementarán un operativo especial con cierres viales y desvíos al tránsito. Si planeas circular por la zona centro o Paseo de la Reforma, te contamos qué avenidas permanecerán cerradas, los horarios previstos y las alternativas viales para evitar contratiempos.

La ruta oficial que seguirá la marcha será la siguiente:

Punto de partida: Ángel de la Independencia

Trayecto principal: Avenida Paseo de la Reforma, continuando por Avenida Juárez, cruzando Eje Central Lázaro Cárdenas.

Entrarán al Centro Histórico por la calle 5 de Mayo

El punto de llegada: hasta el Zócalo, Plaza de la Constitución.

Se estima que al rededor de las 10 de la mañana comenzarán a llegar los contingentes en el Ángel de la independencia y al rededor del medio día inicie la marcha. Se prevé que al rededor de las cuatro o cinco de la tarde estarán llegando al Zócalo, el final del recorrido.

Vialidades cerradas

Considerando la ruta de la marcha, las calles cerradas serán esas mismas:

Paseo de la Reforma

Glorieta del Ángel de la Independencia

Eje Central Lázaro Cárdenas (zona de Bellas Artes)

Avenida Juárez

Y calles del Centro Histórico cercanas al Zócalo

Opciones alternativas si necesitas circular en auto

Dado que abarcará un gran tramo de la avenida Reforma, habrá cierres viales que serán temporales, para no interferir con la marcha y por seguridad de los asistentes.

Si bien el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aún no ha publicado las ruta alternas para la marcha de este 27 de junio, tomaremos como referencia las rutas sugeridas de desfiles y marchas pasadas, la cuales son las siguientes:

Rutas alternas si circulas por la zona:

Avenida Arcos de Belén

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Avenida Sullivan

Circuito Interior

Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte

Eje 1 Poniente

José María Izazaga para cruces oriente y poniente

Viaducto Miguel Alemán como alternativa de larga distancia

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KR