Marcha LGBTQ+ 2026 en CDMX: ruta y a qué hora inicia

La Marcha LGBTQ+ 2026 en la Ciudad de México reunirá a miles de personas este fin de semana en una de las movilizaciones más emblemáticas del país en favor de la diversidad, la igualdad y los derechos de la comunidad. Si planeas asistir o transitar por las principales avenidas de la capital, te compartimos la ruta oficial, los horarios previstos y las recomendaciones para disfrutar de la jornada.

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¿Cuándo es y a qué hora inicia la marcha?

Este año se realizará la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ el sábado 27 de junio, comenzando con la concentración de contingentes a partir de las 10:00 horas. El arranque oficial del desfile y movimiento de los primeros grupos hacia las calles está previsto aproximadamente al mediodía.

Ruta de la marcha

El recorrido contempla iniciar desde el monumento del Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico.

Punto de partida : Ángel de la Independencia

: Ángel de la Independencia Trayecto principal: Avenida Paseo de la Reforma

Continuación: Avenida Juárez, cruzando Eje Central Lázaro Cárdena

Entrada al Centro Histórico: Calle 5 de Mayo

El punto de llegada: hasta el Zócalo, Plaza de la Constitución

El acceso a la plancha del Zócalo estará asegurado para las personas participantes en la marcha. No obstante, debido a la instalación de la infraestructura del FIFA Fan Fest con motivo de la Copa Mundial 2026, el espacio será utilizado de manera compartida, por lo que las actividades conmemorativas y los posicionamientos de los comités organizadores se ajustarán a la logística acordada con las autoridades capitalinas.

Consejos prácticos para asistir

Transporte: Evita el automóvil. La mejor alternativa es usar el Metro y bajar en las estaciones Sevilla (Línea 1) o Insurgentes (Línea 1), que te dejarán a unos minutos a pie del Ángel. Paseo de la Reforma permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde temprano.

Seguridad en grupo: La afluencia estimada supera las 800 mil personas. Acuerda un punto de encuentro fijo con tus acompañantes previo a tu llegada en caso de que la red celular se sature o se separen.

Clima y prevención: Lleva ropa ligera, calzado muy cómodo para los 4 kilómetros de trayecto, protector solar, gorra y un impermeable, ya que junio suele presentar lluvias por la tarde en la capital.

Efectivo: Considera guardar algo de dinero físico, puesto que los puestos ambulantes y múltiples comercios locales del Centro Histórico o Zona Rosa no cuentan con terminales de cobro.

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KR