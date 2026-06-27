Marcha LGBTQ+ 2026 en CDMX: ruta y a qué hora inicia

La Marcha LGBTQ+ 2026 en la Ciudad de México reunirá a miles de personas este fin de semana en una de las movilizaciones más emblemáticas del país en favor de la diversidad, la igualdad y los derechos de la comunidad. Si planeas asistir o transitar por las principales avenidas de la capital, te compartimos la ruta oficial, los horarios previstos y las recomendaciones para disfrutar de la jornada.Este año se realizará la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ el sábado 27 de junio, comenzando con la concentración de contingentes a partir de las 10:00 horas. El arranque oficial del desfile y movimiento de los primeros grupos hacia las calles está previsto aproximadamente al mediodía.El recorrido contempla iniciar desde el monumento del Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico. El acceso a la plancha del Zócalo estará asegurado para las personas participantes en la marcha. No obstante, debido a la instalación de la infraestructura del FIFA Fan Fest con motivo de la Copa Mundial 2026, el espacio será utilizado de manera compartida, por lo que las actividades conmemorativas y los posicionamientos de los comités organizadores se ajustarán a la logística acordada con las autoridades capitalinas.Transporte: Evita el automóvil. La mejor alternativa es usar el Metro y bajar en las estaciones Sevilla (Línea 1) o Insurgentes (Línea 1), que te dejarán a unos minutos a pie del Ángel. Paseo de la Reforma permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde temprano.Seguridad en grupo: La afluencia estimada supera las 800 mil personas. Acuerda un punto de encuentro fijo con tus acompañantes previo a tu llegada en caso de que la red celular se sature o se separen.Clima y prevención: Lleva ropa ligera, calzado muy cómodo para los 4 kilómetros de trayecto, protector solar, gorra y un impermeable, ya que junio suele presentar lluvias por la tarde en la capital.Efectivo: Considera guardar algo de dinero físico, puesto que los puestos ambulantes y múltiples comercios locales del Centro Histórico o Zona Rosa no cuentan con terminales de cobro.KR