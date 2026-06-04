Chihuahua: Profepa y FGR aseguran dos tigres de bengala

Autoridades federales aseguraron dos tigres de bengala durante un operativo realizado en el municipio de Nonoava, Chihuahua, luego de que se detectara la posible presencia de ejemplares de fauna silvestre en un inmueble de la localidad.

La acción fue encabezada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una diligencia solicitada por el Ministerio Público Federal para verificar la situación de los animales. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

Al ingresar al domicilio, los inspectores localizaron dos tigres de bengala adultos, un macho y una hembra. De acuerdo con el reporte preliminar, ambos ejemplares aparentaban encontrarse en buenas condiciones físicas, aunque durante la inspección se detectó que carecían de marcaje de identificación.

Los felinos fueron recibidos en el lugar adecuado

Tras la revisión correspondiente, los felinos fueron asegurados por las autoridades ambientales y trasladados a una instalación especializada en el manejo de vida silvestre dentro del estado de Chihuahua.

Se gún informó la Profepa, el sitio receptor cuenta con la infraestructura necesaria y personal técnico capacitado para garantizar el cuidado, alimentación y atención de este tipo de animales , mientras continúan las investigaciones sobre su procedencia y las condiciones en las que permanecían en el inmueble cateado.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el tigre de bengala es una especie que se distribuye principalmente en el continente asiático y está amenazada por la caza y el comercio ilícito de su piel, y la destrucción de su hábitat. La principal amenaza de esta especie es la caza ilegal que se realiza para la obtención de su piel, cabeza, colmillos, patas y garras, además del deterioro de su hábitat natural causado por actividades humanas.

Los tigres son animales protegidos

Este tipo de animales cuentan con protección internacional y además está enlistado en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El tigre de bengala forma parte de las 6 subespecies que existen, entre ellas el tigre Sumatra, Amur, Indochina, China y malayo, de los cuales hay tres variaciones genéticas: tigre blanco, tigre dorado y tigre azul.

En este caso ocurrido en Chihuahua, la Profepa dijo que continuará colaborando con la FGR en la investigación y que dará seguimiento al estado de salud de los ejemplares.

TG