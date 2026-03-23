Tras accidente de tráiler en Veracruz, pobladores saquean ¡cartones de cerveza!

Un tráiler sufrió una avería sobre la autopista Córdoba-Veracruz que dejó una escena viral para redes sociales, y es que en cuanto los pobladores se enteraron del accidente acudieron al lugar… ¡para saquear decenas de cartones de cerveza!

Fue a la altura del municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central de Veracruz, donde un tráiler con cerveza sufrió una avería y se le desprendió la caja, lo que obstruyó la vialidad.

Decenas de personas comenzaron a llegar al sitio y aprovecharon el caos para apoderarse de la carga, llevándose decenas de cartones de cerveza como bien se puede ver en fotos difundidas por medios como La Jornada Veracruz.

��⚠️ Vuelca tráiler con cerveza en Amatlán



El accidente provocó caos vial y rapiña en plena autopista hacia Veracruz.



�� Entérate de lo ocurrido �� #Amatlán #Veracruz #Accidente #Rapiña #Tráfico https://t.co/K34IIJ4LEj pic.twitter.com/ks0NLFOVZD— La Jornada Veracruz (@jornadaveracruz) March 23, 2026

De acuerdo con lo reportado por El Universal, el saqueo ocurrió a unos metros de ocurrido un segundo accidente de dos tráileres que se impactaron al no poder frenar ante la instrucción de la autopista.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de que el monto de la cerveza hurtada fue significativo, ninguno de los saqueadores fue detenido, lo que generó una oleada de reacciones entre los internautas.



JM