Tras accidente de tráiler en Veracruz, pobladores saquean ¡cartones de cerveza!

Un tráiler sufrió una avería sobre la autopista Córdoba-Veracruz que dejó una escena viral para redes sociales, y es que en cuanto los pobladores se enteraron del accidente acudieron al lugar… ¡para saquear decenas de cartones de cerveza!Fue a la altura del municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa central de Veracruz, donde un tráiler con cerveza sufrió una avería y se le desprendió la caja, lo que obstruyó la vialidad.Decenas de personas comenzaron a llegar al sitio y aprovecharon el caos para apoderarse de la carga, llevándose decenas de cartones de cerveza como bien se puede ver en fotos difundidas por medios como La Jornada Veracruz. De acuerdo con lo reportado por El Universal, el saqueo ocurrió a unos metros de ocurrido un segundo accidente de dos tráileres que se impactaron al no poder frenar ante la instrucción de la autopista.Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.A pesar de lo aparatoso del incidente y de que el monto de la cerveza hurtada fue significativo, ninguno de los saqueadores fue detenido, lo que generó una oleada de reacciones entre los internautas. JM