Tormenta tropical Elida: ¿Afectará a México en su trayectoria?

Durante la madrugada de este miércoles 15 de julio de 2026, la Depresión Tropical Cinco-E evolucionó a la tormenta tropical “Elida” en aguas del océano Pacífico, convirtiéndose en el cuarto ciclón con nombre de la actual temporada.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico no representa peligro para el territorio mexicano debido a su lejanía de las costas nacionales.

A primera hora de este miércoles, el centro de la tormenta tropical se localizó a aproximadamente 910 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. “Elida” registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste a una velocidad estimada de 24 kilómetros por hora.

Trayectoria y pronóstico de evolución

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos detalló que el ciclón mantiene un rumbo constante hacia el oeste, adentrándose en el océano Pacífico. No obstante, las proyecciones indican que el sistema seguirá ganando fuerza en las próximas horas debido a las condiciones atmosféricas favorables de la zona.

Se pronostica que “Elida” continúe intensificándose hasta alcanzar la categoría de huracán durante la noche del jueves, registrando su mayor fuerza a lo largo del viernes 17 de julio, antes de comenzar a debilitarse gradualmente en aguas más frías del Pacífico.

Sin alertas para México, pero bajo monitoreo

A pesar de que no se reportan efectos directos ni lluvias derivadas de su circulación en las costas del país, el SMN mantiene una estrecha vigilancia sobre el desarrollo y la trayectoria de la tormenta.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población de las regiones costeras y a la navegación marítima a no bajar la guardia durante esta temporada de ciclones, mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones básicas de prevención ante cualquier cambio imprevisto en la ruta del fenómeno.

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