Feminicidio de Pamela Yajaira; fue quemada viva tras ser invitada a una fiesta en Nuevo León

Pamela Yajaira Alvarado, una joven de 25 años, falleció luego de permanecer hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió en un ataque ocurrido en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La víctima fue localizada en un terreno baldío de la colonia Lomas del Sol con lesiones provocadas por fuego en aproximadamente el 90 por ciento de su cuerpo. Tras el hallazgo, paramédicos la trasladaron de emergencia a un hospital del estado, donde recibió atención médica especializada; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, se confirmó su fallecimiento el pasado sábado.

La joven habría sido atacada tras acudir a una supuesta fiesta

De acuerdo con las primeras declaraciones que Pamela alcanzó a rendir ante las autoridades, los hechos ocurrieron después de que un hombre, a quien conoció a través de redes sociales, la invitara a una fiesta.

Según su testimonio, el individuo la contactó el 9 de julio y ambos acordaron encontrarse al día siguiente para acudir juntos a una celebración que presuntamente se realizaría en una quinta del municipio de Juárez.

El 10 de julio, cuando Pamela Yajaira llegó al lugar fue atacada por el hombre que la acompañaba y otro individuo, quienes la rociaron con gasolina y posteriormente le prendieron fuego; después fue abandonada en un camino de terracería con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Vecinos alertaron a las autoridades

Tras el ataque, habitantes de la zona reportaron la situación a los servicios de emergencia. Elementos de seguridad y personal médico acudieron al lugar y encontraron a Pamela con severas quemaduras de segundo y tercer grado.

Las declaraciones iniciales de la joven resultaron fundamentales para el inicio de las investigaciones y para la identificación de los presuntos responsables del crimen.

Detienen a un presunto implicado en el feminicidio de Pamela Yajaira

Como parte de las indagatorias, autoridades estatales realizaron un operativo el domingo 12 de julio, mediante el cual se logró la detención de un hombre identificado como Óscar “N”, señalado por su presunta participación en el feminicidio de Pamela Yajaira.

El sospechoso fue capturado mientras viajaba en una motocicleta y quedó a disposición de las autoridades junto con una mujer identificada como Karina “N”, quien también fue presentada ante el Ministerio Público para determinar su posible relación con los hechos.

El operativo fue encabezado por elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Municipal de Juárez.

Durante la detención, las autoridades informaron el aseguramiento de diversos envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, objetos que quedaron integrados a las investigaciones correspondientes.

Autoridades continúan con las investigaciones

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer plenamente el feminicidio de Pamela Yajaira Alvarado, determinar el grado de participación de las personas detenidas y establecer si existen más involucrados en el ataque que cobró la vida de la joven de 25 años.

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NA