A días del silbatazo inicial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de este 9 de junio un decreto en el que se establecen diversas medidas administrativas extraordinarias en el marco de la celebración de la inauguración en la Ciudad de México, programada para el próximo jueves 11 de junio .

La estrategia gubernamental busca contrarrestar el inminente colapso vial, optimizar los esquemas de transporte público y garantizar la seguridad ante la masiva afluencia de aficionados locales y extranjeros que se congregarán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y las principales zonas hoteleras y turísticas de la urbe.

Home office obligatorio para burócratas federales

El decreto instruye formalmente a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), cuyas oficinas centrales o delegaciones radiquen en la Ciudad de México, a implementar la modalidad de teletrabajo o home office de manera generalizada durante la jornada del jueves 11 de junio. Esta medida pretende retirar de la circulación a miles de empleados administrativos del sector público.

No obstante, el propio documento oficial puntualiza que quedan estrictamente exceptuadas las áreas operativas críticas e indispensables . De esta manera, el personal adscrito a los servicios de salud y atención médica, protección civil, seguridad nacional, aduanas y migración deberá cumplir con sus labores de forma presencial. Asimismo, aquellos funcionarios directamente vinculados a la logística de seguridad y vialidad del evento de la FIFA operarán activamente en campo.

Adiós a las aulas: Suspensión de clases presenciales

Otra de las determinaciones es la suspensión de clases presenciales el día de la inauguración. La medida aplica para todos los planteles de educación básica, media superior y superior ubicados dentro de la Ciudad de México, abarcando tanto al sistema público como a las escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con este cese temporal de actividades escolares, las autoridades calculan una reducción sustancial del parque vehicular en las horas pico, liberando espacio clave en las principales arterias de comunicación de la metrópoli para el correcto flujo de los contingentes oficiales y de los servicios de emergencia.

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Llamado al sector privado

Aunque las disposiciones del decreto tienen carácter obligatorio únicamente para las instituciones de la administración federal, el Ejecutivo Federal incluyó un exhorto dirigido a las empresas del sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil con sedes operativas en la Ciudad de México .

Las autoridades invitan formalmente a los patrones a sumarse de forma voluntaria a este plan de contingencia de movilidad, recomendando la adopción de esquemas de trabajo a distancia para puestos no esenciales, o bien, el establecimiento de horarios escalonados de entrada y salida. El objetivo es consolidar un esfuerzo metropolitano conjunto que evite el colapso absoluto de las vialidades durante un día que será histórico para el país.

Finalmente, el decreto estipula que las instituciones públicas deberán maximizar el uso de sus plataformas digitales para que los trámites y la atención al ciudadano no sufran paros totales, trasladando la operación gubernamental a la virtualidad durante esta histórica jornada inaugural.

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FF