Viernes, 12 de Junio 2026

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Tormenta tropical 'Boris' deja un muerto en Oaxaca; fue arrastrado por la corriente con todo y su vehículo

Diversas regiones de la entidad registraron deslaves, derrumbes, socavones, inundaciones y apagones

Por: SUN .

La crecida de un río fue la causa del fallecimiento de una persona en Oaxaca debido a las fuertes lluvias ocasionadas por

La crecida de un río fue la causa del fallecimiento de una persona en Oaxaca debido a las fuertes lluvias ocasionadas por "Boris". SUN/ESPECIAL

La tormenta tropical "Boris" dejó una persona fallecida, daños en negocios ubicados sobre algunas de las principales playas turísticas de Oaxaca, deslaves, derrumbes y socavones en carreteras federales, inundaciones en viviendas y apagones.

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De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, las principales afectaciones se registraron en municipios de las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Uno de los impactos económicos más fuertes ocurrió en Salina Cruz, municipio del Istmo de Tehuantepec, donde las lluvias y el fuerte oleaje por el fenómeno natural conocido como mar de fondo destruyeron el recién inaugurado teatro al aire libre y que, según la información oficial, tuvo un costo de 54 millones de pesos. También en esta región, las viviendas de la agencia Colonia Cuauhtémoc sufrieron inundaciones.

     

El 9 de junio, la tormenta tropical "Boris" tocó tierra entre las costas de los Estados de Guerrero y Oaxaca durante la madrugada.

Mientras que, la tarde de hoy, una persona fue encontrada sin vida tras ser arrastrada junto a su vehículo por la crecida de un río en el municipio San Luis Amatlán, región Sierra Sur.

A partir del 6 de junio de 2026, el impacto de la tormenta tropical causó afectaciones en la carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec, a la altura del municipio San Dionisio Ocotepec.

     

Posteriormente, se registraron afectaciones en la carretera federal 175, tramo Valle Nacional-El Mirador en la región Cuenca del Papaloapan y la carretera federal 200 a la altura de la colonia San Pablo Norte, perteneciente al municipio Salina Cruz.

También se cerraron los puertos y se suspendió provisionalmente la navegación menor en San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec.

JM

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