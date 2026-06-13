Pensión Bienestar: calendario TENTATIVO de pagos | Letra por letra y fechas posibles

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa siendo uno de los apoyos sociales más relevantes del Gobierno de México, por lo que cada actualización sobre las fechas de depósito suele despertar gran expectativa entre millones de beneficiarios.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha dado a conocer el calendario oficial del próximo periodo de pagos, ya circula una propuesta tentativa basada en el esquema aplicado en las dispersiones más recientes. Esta información busca servir como una guía para quienes reciben el apoyo mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Según estimaciones elaboradas a partir de los calendarios anteriores, los depósitos volverían a realizarse de manera gradual, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Calendario TENTATIVO de pagos letra por letra

Aunque las fechas aún no son definitivas, el calendario que actualmente se considera más probable quedaría de la siguiente manera:

A: miércoles 1

B: jueves 2

C: viernes 3 y lunes 6

D, E y F: martes 7

G: miércoles 8 y jueves 9

H, I, J y K: viernes 10

L: lunes 13

M: martes 14 y miércoles 15

N, Ñ y O: jueves 16

P y Q: viernes 17

R: lunes 20 y martes 21

S: miércoles 22

T, U y V: jueves 23

W, X, Y y Z: viernes 24.

Las fechas podrían modificarse una vez que las autoridades federales presenten el calendario oficial, por lo que se recomienda tomar esta información únicamente como una referencia.

¿Cuánto dinero recibirían los beneficiarios?

Para 2026, la Pensión Bienestar entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas adultas mayores inscritas en el programa. El depósito se realiza directamente en la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

Este apoyo económico forma parte de la estrategia social impulsada por el Gobierno federal para fortalecer los ingresos de la población mayor de 65 años en todo el país.

¿Cuándo se conocerán las fechas oficiales?

Uno de los aspectos que más inquieta a los beneficiarios es la publicación del calendario definitivo. La experiencia de bimestres anteriores muestra que la Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, suele dar a conocer las fechas oficiales pocos días antes del inicio de los depósitos e incluso el mismo día en que arranca la dispersión.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a los canales institucionales para evitar rumores, información falsa o posibles intentos de fraude relacionados con los programas sociales.

Mientras llega el anuncio oficial, miles de personas adultas mayores permanecen pendientes de la información que emitan la Secretaría de Bienestar, el Banco del Bienestar y el Gobierno de México, ya que de ello dependerá el arranque formal de la próxima jornada de pagos de uno de los programas sociales con mayor alcance en el país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO