Toque fantasma: Así te roban dinero de tus tarjetas sin que te des cuenta

Autoridades mexicanas alertan sobre un nuevo tipo de fraude conocido como toque fantasma , una modalidad que aprovecha la tecnología contactless de las tarjetas bancarias para realizar cargos no autorizados sin que las víctimas lo noten.

¿Cómo es el modus operandi del toque fantasma?

Este método consiste en que los delincuentes se acercan disimuladamente a la persona y colocan una terminal de cobro cerca de su bolsa , cartera o incluso a través de prendas delgadas, aprovechando que el sistema NFC (Near Field Communication) permite realizar pagos sin contacto físico.

En segundos, pueden efectuar transacciones pequeñas que muchas veces pasan inadvertidas entre los movimientos de la cuenta.

De acuerdo con los reportes, este tipo de estafas se ha detectado principalmente en zonas comerciales concurridas, estaciones de transporte y calles con gran flujo peatonal.

El sistema contactless, implementado desde mediados de los años 90 y adoptado masivamente durante la pandemia de Covid-19 para evitar el contacto con superficies, utiliza una conexión inalámbrica de corto alcance entre la tarjeta, el teléfono o los llamados wearables (relojes inteligentes) y una terminal bancaria.

Si bien ofrece rapidez y comodidad, también ha abierto una nueva brecha de seguridad si los usuarios no toman precauciones.

¿Cómo prevenir el toque fantasma?

Para prevenir este tipo de fraude se recomienda:

Guarda tus tarjetas en fundas protectoras con bloqueo RFID o NFC, que impiden la lectura remota.

Evita llevar las tarjetas en bolsillos externos o en mochilas abiertas.

Activa las notificaciones bancarias para recibir alertas de cada movimiento.

Revisa tu estado de cuenta regularmente y reporta cualquier cargo sospechoso.

Desactiva temporalmente la función contactless en la app de tu banco si no la utilizas con frecuencia.

La prevención y la atención oportuna son las mejores herramientas para evitar que este “toque fantasma” vacíe tus cuentas sin que te des cuenta.

