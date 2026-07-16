El testimonio de Héctor Méndez, conocido como "El Topo Mayor", ha generado miles de reacciones en redes sociales por el relato de un supuesto encuentro sobrenatural ocurrido durante las labores de rescate en Venezuela. Su historia reavivó el debate entre quienes creen en estos fenómenos y quienes buscan una explicación racional.

El rescatista mexicano Héctor Méndez, mejor conocido como "El Topo Mayor" de Topos Azteca (Brigada Internacional de Rescate Tlaltelolco-Azteca, BIRTA), sorprendió a usuarios de redes sociales al compartir una experiencia que asegura haber vivido durante su participación en las labores de rescate tras el doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

Durante una entrevista, el voluntario de 80 años narró que, mientras se encontraba trabajando en la zona de Coral Beach, sostuvo una conversación con una mujer que posteriormente descubrió que habría fallecido durante el colapso del edificio donde vivía. El relato rápidamente se viralizó y despertó todo tipo de reacciones entre internautas.

El relato de "El Topo Mayor" sobre el supuesto encuentro

De acuerdo con Héctor Méndez, la experiencia ocurrió mientras realizaba labores de búsqueda y rescate entre los inmuebles afectados por los movimientos telúricos. Según su testimonio, una mujer se acercó para contarle cómo habían sido sus últimos momentos de vida. El rescatista recordó que la conversación fue detallada y emotiva.

"Estaba por ahí enfrente aquí en Coral Beach y llegó una señora y me platicó cómo murió, me platicó que le cayó encima un colchón, una pared, cómo presionó a su niño y lloró mucho. Volteé y estaba el esposo y lo abracé también y le dije 'los hombres también lloramos'", narró Héctor Méndez durante la entrevista.

El integrante de Topos Azteca explicó que, en ese momento, no sospechó que estuviera hablando con alguien que ya había perdido la vida.

La revelación llegó después de preguntar por la familia

EFE/ARCHIVO

Tras concluir aquella conversación, Méndez decidió preguntar por la mujer y su familia a las personas que permanecían en el lugar. Fue entonces cuando, según su relato, le informaron que la pareja vivía en el noveno piso del edificio que colapsó tras el doble terremoto.

A partir de esa respuesta, el rescatista aseguró haber comprendido que la mujer de la que hablaba ya había fallecido y que, desde su perspectiva, se trataba de un alma en pena.

"Luego pregunté por ellos, dicen 'ah, ellos vivían en el noveno piso'. O sea, la señora no se dio cuenta que ya había muerto y regresó y andaba por aquí. Eso es normal de que gente que muere y no se da cuenta que murió y se queda otro rato. Solo que luego le llaman almas en pena. Entonces, son cosas que le dejan a uno marcado y que se lleva uno como en la mente", expresó.

Una experiencia que asegura no ha podido olvidar

Héctor Méndez señaló que ese momento quedó grabado en su memoria debido al impacto emocional que le provocó. El rescatista explicó que, desde su punto de vista, existen personas que, tras fallecer, no son conscientes de lo ocurrido y permanecen por un tiempo en el lugar donde sucedieron los hechos.

Esta interpretación corresponde a la experiencia personal narrada por "El Topo Mayor" y forma parte de su testimonio sobre lo vivido durante las labores de rescate en Venezuela.

El testimonio generó reacciones en redes sociales

Las declaraciones del integrante de BIRTA comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales después de que fueran retomadas por distintos medios de comunicación. Mientras algunos usuarios afirmaron creer en este tipo de experiencias relacionadas con fenómenos paranormales, otros señalaron que podrían existir explicaciones distintas para lo ocurrido.

El relato volvió a poner sobre la mesa las historias que algunos rescatistas aseguran haber vivido durante emergencias de gran magnitud, especialmente en escenarios donde existe una fuerte carga emocional debido a la pérdida de vidas humanas.

¿Quién es Héctor Méndez, "El Topo Mayor"?

Héctor Méndez es uno de los integrantes más reconocidos de Topos Azteca, organización también identificada como la Brigada Internacional de Rescate Tlaltelolco-Azteca (BIRTA).

A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes misiones de búsqueda y rescate tanto en México como en otros países afectados por desastres naturales, colaborando en la localización de personas atrapadas tras terremotos y otras emergencias. Su experiencia dentro de este tipo de operaciones ha convertido sus testimonios en temas de interés público, especialmente cuando comparte vivencias relacionadas con los escenarios donde ha trabajado.

EFE/ARCHIVO

Hasta el momento, el relato difundido por Héctor Méndez corresponde a su experiencia personal compartida durante una entrevista y no existe evidencia independiente que confirme la naturaleza sobrenatural de lo narrado.

No obstante, sus declaraciones continúan generando conversación entre usuarios de redes sociales debido al contexto en el que ocurrieron: las labores de rescate tras el doble terremoto registrado el 24 de junio en Venezuela.

Con este testimonio, Héctor Méndez, "El Topo Mayor", Topos Azteca, BIRTA, Coral Beach y el reciente desastre natural en Venezuela volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública, en una historia que mezcla el trabajo de los rescatistas con una experiencia que él asegura nunca podrá olvidar.

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