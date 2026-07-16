Calendario escolar SEP 2026-2027: fechas de las vacaciones de invierno y Semana Santa

El pasado miércoles, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En este documento se detallan las fechas más esperadas para las y los estudiantes y las familias en el año: las vacaciones de Semana Santa y las de invierno.El acuerdo, firmado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, fija un calendario de 185 días efectivos de clase para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, con inicio de cursos el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 9 de julio de 2027.Asimismo, establece un calendario de 190 días para las escuelas de educación normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestras y maestros de educación básica. En estos planteles, las actividades concluirán el 13 de julio de 2027.El calendario prevé una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil el 7 de septiembre; ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.También contempla la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026, así como 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, mientras que el periodo vacacional de Semana Santa comprenderá del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.El proceso de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2027-2028 se realizará del 2 al 13 de febrero de 2027.La entrega de boletas de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026, del 22 al 25 de marzo de 2027 y los días 12 y 13 de julio de 2027.La SEP señaló que el calendario cumple con lo dispuesto por la Ley General de Educación, que establece un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase para los estudiantes.El acuerdo destaca que para el ciclo escolar 2026-2027 se mantiene una semana adicional de receso escolar durante agosto para las maestras y los maestros, como reconocimiento a su labor y en cumplimiento del compromiso asumido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio.La dependencia recordó que corresponde de manera exclusiva a la SEP establecer los calendarios escolares aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás programas de formación docente.Con información de SUN.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF