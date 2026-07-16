Resultados UNAM 2026: así podrás consultar este 17 de julio si fuiste aceptado

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se publicarán este viernes 17 de julio, lo que significa que miles de aspirantes de todo el país podrán confirmar si fueron seleccionados para formar parte de alguno de los programas de educación superior que ofrece la máxima casa de estudios.

De acuerdo con cifras de la institución, para el ciclo escolar 2026-2027/1 se contempla la admisión de 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso. De ese total, 21 mil 962 obtuvieron un lugar gracias a su desempeño en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, mientras que 28 mil 151 ingresarán mediante el Pase Reglamentado. Esto representa un incremento de aproximadamente mil 454 espacios respecto al proceso de admisión anterior.

¿Dónde y a qué hora consultar los resultados del examen de admisión de la UNAM?

Los resultados para los aspirantes que buscan cursar alguna de las 134 licenciaturas que ofrece la UNAM en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) serán publicados a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), en el apartado "TU SITIO".

Para consultar el estatus de la solicitud será necesario ingresar con los datos registrados durante el proceso de admisión. Hasta el momento, la Universidad no ha dado a conocer una hora específica para la publicación de los resultados; sin embargo, en procesos anteriores la plataforma ha estado disponible desde los primeros minutos del día. Aun así, se recomienda a los aspirantes mantenerse atentos al sitio durante la jornada.

En este portal, del 17 al 20 de julio, podrá consultarse el diagnóstico del examen, así como algunos de los trámites y requisitos que deberán realizar exclusivamente las personas seleccionadas.

Examen en línea marcó un cambio histórico en la UNAM

Para este proceso de admisión se registraron 191 mil 306 aspirantes, de los cuales 158 mil 712 presentaron el examen correspondiente. La Universidad informó que el ingreso del 2 por ciento de los participantes fue cancelado por incurrir en conductas contrarias a lo establecido en la convocatoria y en la Legislación Universitaria.

La edición 2026 marcó un cambio en el mecanismo de evaluación, ya que por primera vez el examen de ingreso a licenciatura se aplicó completamente en línea, con el objetivo de facilitar la participación de aspirantes de distintas regiones del país y del extranjero sin necesidad de trasladarse a una sede física.

Para la aplicación de la prueba, la UNAM utilizó un sistema basado en inteligencia artificial que permitió monitorear y registrar las acciones realizadas por los sustentantes durante el examen. La institución explicó que esta herramienta funcionó como apoyo al seguimiento efectuado por personal encargado de la supervisión durante todas las jornadas de aplicación.

La Universidad dio la bienvenida a quienes formarán parte de la generación 2026-2027 y reiteró su compromiso con la formación académica, científica y humanista de excelencia de los nuevos estudiantes.

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