Fallece hijo del director general de BBVA México en accidente

Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA, murió en un accidente vehicular ocurrido en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró a la altura del kilómetro 44, en el municipio de Amanalco , en el Estado de México.

Además de Diego Osuna Miranda, otros dos jóvenes murieron en el accidente y dos más, ambos de 17 años, resultaron lesionados. Los cinco viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban negra que chocó de frente contra una unidad federal.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lamentó el fallecimiento y envió condolencias al director general de BBVA México, Eduardo Osuna, así como a familiares y amigos. En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial también expresó su pésame a través de su cuenta en X .

El Presidente @JoseMedinaMora y quienes integramos el Consejo Coordinador Empresarial, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del joven Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, Director General de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda.

Expresamos nuestro más… pic.twitter.com/NE2P9B4SRP— Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) March 14, 2026

SV