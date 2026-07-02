Este jueves 2 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció el rescate exitoso del tigre de Bengala blanco en Tepetlaoxtoc, Estado de México (Edomex), que mantenía en vilo a la comunidad desde el pasado fin de semana. Lejos de las especulaciones que inundaron las redes sociales durante la madrugada, la dependencia oficializó que el felino se encuentra bajo estricta atención médica.

La captura del animal exigió un despliegue táctico sin precedentes en la región oriente del estado. Los equipos de emergencia acorralaron al animal en un área boscosa de difícil acceso, priorizando en todo momento salvaguardar la integridad de los habitantes locales y del propio felino.

¿Sigue con vida el tigre de Bengala de Tepetlaoxtoc? La verdad detrás de los rumores

Durante las primeras horas del jueves, diversas fuentes extraoficiales esparcieron el rumor de que el tigre había muerto durante el operativo, presuntamente por un disparo letal tras un intento de ataque a un brigadista. Sin embargo, la Profepa cortó de tajo la desinformación. La autoridad ambiental emitió un reporte contundente: el ejemplar sobrevivió a la captura, superó el efecto inicial de los sedantes y actualmente recibe atención médica urgente.

Los veterinarios evalúan el impacto del estrés extremo, la deshidratación y la falta de alimento adecuado que el tigre sufrió durante sus cinco días de libertad en la montaña. El traslado del felino hacia instalaciones seguras requirió un monitoreo constante de sus signos vitales, demostrando que el objetivo principal del operativo siempre consistió en preservar su vida y garantizar un trato digno.

¿Por qué un tigre de Bengala estaba en Tepetlaoxtoc?

El pasado sábado 27 de junio, trabajadores del centro privado "Animal Experience México" realizaban labores de mantenimiento rutinario en las jaulas. Un descuido imperdonable dejó una puerta abierta, brindando al tigre la oportunidad perfecta para abandonar su encierro e internarse en la sierra mexiquense.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró rápidamente que este lugar opera bajo un registro estrictamente privado, sin administración gubernamental. Un PIMVS funciona como un espacio autorizado legalmente para la reproducción, exhibición y conservación de especies exóticas fuera de su hábitat natural. La ley obliga a los titulares a garantizar un confinamiento hermético, mandato que claramente falló en este caso específico.

Casos similares en el pasado, como escapes de leones, panteras o lobos en zonas urbanas, demuestran que la supervisión gubernamental necesita endurecer las inspecciones preventivas para evitar tragedias.

El futuro del tigre de Bengala de Edomex

Las autoridades trasladaron al felino a un recinto especializado, donde expertos en grandes carnívoros diseñarán su dieta y plan de recuperación física. Este rescate marca un precedente ineludible: resguardar a un tigre de Bengala exige una responsabilidad absoluta, y el Estado no tolerará fallas de seguridad que pongan en jaque a comunidades enteras.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Las autoridades capturaron al tigre mediante el uso de dardos tranquilizantes. La Profepa confirmó oficialmente que el animal superó el rescate con vida y actualmente recibe atención médica especializada para evaluar su estado de salud general; asimismo, informaron que en sus redes oficiales estarán informando sobre el estado de salud del felino.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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