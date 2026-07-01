Pensión Bienestar Julio 2026: ¿Qué beneficiarios cobrarán primero y cuánto?

La Secretaría de Bienestar ha confirmado que durante este mes se dispersarán los recursos correspondientes al cuarto bimestre del año, es decir, julio-agosto de 2026. Este esfuerzo gubernamental tiene como objetivo principal fortalecer la economía de los sectores más vulnerables del país, entregando el dinero de forma directa, transparente y sin intermediarios a través de las tarjetas oficiales.

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¿Cuál es el monto de la Pensión Bienestar?

En esta ocasión específica, los beneficiarios inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán un monto de 6 mil 400 pesos. Por su parte , las afiliadas a la Pensión Mujeres Bienestar, un programa de reciente creación diseñado exclusivamente para mexicanas de 60 a 64 años, obtendrán 3 mil 100 pesos para impulsar su independencia financiera y bienestar integral.

El depósito de estos recursos se realiza de manera simultánea para todos los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, lo que incluye también los apoyos económicos para personas con discapacidad y el respaldo a madres trabajadoras. Esta dispersión masiva a nivel nacional requiere una logística sumamente precisa para evitar saturaciones operativas en las sucursales bancarias.

¿Quiénes cobrarán primero la Pensión Bienestar en julio 2026?

Para mantener el orden y brindar un mejor servicio, los pagos se estructuran estrictamente bajo un sistema alfabético basado en la primera letra del apellido paterno del beneficiario. De esta manera, los primeros en ver reflejado su saldo positivo en sus cuentas son aquellos cuyos apellidos inician con la letra A, seguidos inmediatamente por las letras B y C.

Todo el dinero de los programas sociales se deposita de manera exclusiva en las cuentas del Banco del Bienestar, la institución financiera del Estado encargada de administrar estos recursos. Los usuarios pueden retirar su efectivo en cualquier cajero automático de esta extensa red sin pagar comisiones, o bien, utilizar su plástico para realizar compras directas en supermercados, tiendas y farmacias.

¿Cómo cuidar mi pago de la Pensión Bienestar?

Cobrar tu pensión debe ser siempre un proceso tranquilo y completamente seguro, por lo que es fundamental tomar diversas precauciones al momento de acudir a tu sucursal más cercana. Las autoridades de seguridad recomiendan ir acompañado de una persona de absoluta confianza y, sobre todo, no aceptar ayuda de extraños al manipular el cajero automático bajo ninguna circunstancia.

Para optimizar tu experiencia durante este operativo de pago y proteger tus finanzas personales, te sugerimos seguir esta lista de recomendaciones prácticas y sencillas:

Verifica tu saldo previamente: Usa la aplicación móvil oficial del banco antes de salir de casa para confirmar el depósito.

Usa la aplicación móvil oficial del banco antes de salir de casa para confirmar el depósito. Evita las aglomeraciones: Acude en horarios de menor afluencia, preferentemente por la tarde o en días posteriores a tu fecha de pago.

Acude en horarios de menor afluencia, preferentemente por la tarde o en días posteriores a tu fecha de pago. Protege tu NIP: Memoriza tu clave secreta de cuatro dígitos y nunca la anotes en un papel junto a tu tarjeta.

Memoriza tu clave secreta de cuatro dígitos y nunca la anotes en un papel junto a tu tarjeta. Diversifica el uso de tu dinero: Recuerda que tu tarjeta funciona como cualquier tarjeta de débito en comercios con terminal bancaria.

Finalmente, si por alguna razón llegas a extraviar tu tarjeta, te la roban o el cajero automático la retiene, debes reportarla de inmediato al número oficial de atención a clientes. Mantenerte informado únicamente a través de los canales verificados te asegurará recibir tu dinero en tiempo y forma durante este operativo de julio de 2026.

AS