Therian vs. Pitbull: La historia real detrás del video fake creado con IA

Un perro pitbull embistió a una joven identificada como “therian” en plena luz del día y el ataque fue captado en cámara. Rápidamente las imágenes difundidas tuvieron un gran alcance al punto de hacerse virales. En el video se muestra cómo el perro le arranca la blusa a la joven luego de un forcejeo.

No obstante, el video llamó la atención de los usuarios de redes sociales, ya que muchos afirman que fue generado con inteligencia artificial. En las imágenes se observa cómo el pitbull muerde la prenda de la mujer, y la jala a tal grado que podría haberla roto, sin embargo, la prenda parece alargarse y darle la vuelta por el cuello, lo cual generó dudas entre los internautas.

UNA "THERIAN" MEXICANA ES ATACADA POR UN PITBULL.

Otro aspecto que hizo ruido fue que las personas que aparecen viendo el altercado, no presentan ninguna señal de alarma ni de auxilio hacia con la atacada. Asimismo, se ha difundido otro video del supuesto ataque, en el que el perro logra desnudar a la chica, y detrás aparecen diferentes personas que en el primer video, aumentando las sospechas del uso de IA.

Por otro lado, el video, con la creencia de que es real, ha sido difundido en diferentes medios además de redes sociales, en donde se generaron críticas hacia la irresponsabilidad de los dueños de mascotas, y sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas que se expresan identidades alternativas.

¿Qué son los “therian”?

Recientemente se viralizó el término “therian”, seres con características humanoides y animales. Dicha comunidad recrea su apariencia utilizando accesorios como orejas, colas, máscaras y vestimentas inspirados en animales.

Lo preocupante es que muchos jóvenes, más allá de representar una simple caracterización, han adoptado personalidades semejantes al animal que están representando, tomándola como su nueva personalidad. Es habitual en ellos usar vestimentas animales, caminar en cuatro patas, y actuar como los animales que están representando.

A pesar de su reciente difusión, lo cierto es que el movimiento “therian” se generó décadas atrás, con un auge actual gracias a redes como TikTok. Este fenómeno existe en países como México, Uruguay, Argentina y España.

