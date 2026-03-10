México no fue invitado a reunión de Trump con líderes latinoamericanos, dice Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes 10 de marzo que su gobierno mantiene un estrecho acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos desde inicios del actual mandato del presidente Donald Trump, por lo que restó importancia a que México no fuera invitado a la reciente reunión regional impulsada por Washington.

"Bueno, pues es lo que él decidió, ¿verdad?", expresó la Mandataria Federal al ser cuestionada sobre la exclusión de México del encuentro promovido por Donald Trump con más de una decena de países de América Latina para coordinar acciones contra el crimen organizado.

La Presidenta Sheinbaum señaló que la relación bilateral en materia de seguridad ya se encuentra establecida mediante un mecanismo de trabajo bilateral.

"No, no fuimos invitados. Pero no, no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos", afirmó.

Hay estrecha coordinación "desde antes"

Sheinbaum explicó que hay una estrecha coordinación con Estados Unidos y recordó que el equipo de seguridad mexicano viajó a Washington apenas unas semanas después de la toma de posesión de Trump.

"Desde antes, desde que llegó el presidente Trump, establecimos un grupo de trabajo. Casi, casi 20 de enero entró él. ¿No? El 5 de febrero ya estaba el equipo de seguridad en Washington", dijo la Mandataria.

Posteriormente, Sheinbaum afirmó que el acuerdo se consolidó tras una visita a finales de 2025 del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México, cuando "se cerró el entendimiento (...) en el marco de nuestra soberanía, nuestra protección del territorio".

La titular del Ejecutivo Federal indicó que ese mecanismo continúa activo y contempla reuniones periódicas entre autoridades de ambos países.

Añadió que, más allá de declaraciones políticas, su gobierno se enfoca en la cooperación operativa con diversas instituciones estadounidenses.

También destacó que la colaboración ha dado resultados, al señalar una disminución en el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

"Y los resultados de disminución de tráfico de fentanilo, de México a Estados Unidos, que se ve claramente en los datos que presentamos".

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron tras la reunión denominada "Escudo de las Américas", una iniciativa en la que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Ecuador, se comprometieron a cooperar con Washington para combatir a los "narcoterroristas", encuentro al que México no fue invitado.

Además de México, tampoco asistieron Brasil y Colombia al encuentro celebrado encabezado por Trump en Miami.

