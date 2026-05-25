El inicio de semana laboral en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estará fuertemente marcado por un ambiente sumamente caluroso, cielos completamente despejados y una ausencia total de nubosidad que permita mitigar el impacto directo de los rayos solares sobre la ciudad.

De acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados durante el transcurso de la tarde , consolidando una jornada de calor intenso que afectará a todos los habitantes que transiten por la vía pública.

Durante las primeras horas de la mañana, los termómetros registraron una temperatura mínima de 16 grados centígrados, ofreciendo una muy breve sensación de frescura matutina que desaparecerá rápidamente conforme el sol gane altura en el horizonte tapatío.

La humedad relativa en el ambiente se mantendrá en niveles bastante bajos, rondando apenas el 33 por ciento, lo que generará una sensación térmica de sequedad extrema en toda la región y aumentará la necesidad de mantenerse hidratado constantemente.

Radiación extrema y cero probabilidades de lluvia en la región

Quienes esperaban precipitaciones para refrescar el ambiente tendrán que seguir aguardando pacientemente, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha confirmado de manera oficial que existe un cero por ciento de probabilidad de lluvia para este lunes en la capital de Jalisco .

El viento soplará de manera muy ligera desde el oeste, registrando velocidades sostenidas de entre 5 y 16 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas que logren dispersar el calor acumulado en las calles y avenidas principales de la metrópoli.

Uno de los factores meteorológicos más preocupantes para este 25 de mayo es el índice de radiación ultravioleta, el cual alcanzará niveles catalogados como extremos, llegando hasta los 14 puntos durante las horas de mayor intensidad solar.

Ante esta situación, los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara advierten que la exposición directa al sol sin la protección adecuada podría causar daños severos e irreversibles en la piel de los ciudadanos.

Esta intensa ola de calor no solo afecta al centro de la capital, sino que municipios vecinos y densamente poblados como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco replicarán exactamente estas mismas condiciones climáticas extremas durante toda la jornada laboral.

Consejos clave para sobrevivir al calor tapatío sin contratiempos

Ante este panorama climático tan exigente y caluroso, resulta fundamental tomar medidas preventivas inmediatas para cuidar tu salud, proteger a tu familia y evitar descompensaciones físicas mientras realizas tus actividades cotidianas en la ciudad.

Para hacer frente a estas altas temperaturas y evitar el temido golpe de calor, los expertos en salud pública y protección civil recomiendan seguir al pie de la letra una serie de acciones preventivas muy sencillas pero altamente efectivas.

• Hidratación constante: Bebe al menos dos litros de agua natural al día, incluso si no sientes sed.

• Protección solar: Aplica bloqueador dermatológico cada tres horas y utiliza gafas oscuras, gorra o sombrero.

• Evita el sol directo: Reduce al máximo tus actividades físicas al aire libre entre las 12:00 y las 17:00 horas.

• Ropa adecuada: Viste prendas ligeras, holgadas, de algodón y preferentemente de colores claros para reflejar la luz.

Incluso si tienes planeada una escapada recreativa cercana al Lago de Chapala para intentar refrescarte, recuerda que el ambiente en esa zona también se percibirá inusualmente árido y caluroso, por lo que estas precauciones vitales deben acompañarte a donde quiera que vayas hoy.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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