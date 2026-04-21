El día de ayer, alrededor de las 11:20 horas se registraron diversas detonaciones en el centro ceremonial de San Juan Teotihuacán, específicamente en la Pirámide de la Luna. Minutos después, el reporte fue canalizado a través de diferentes corporaciones de seguridad, incluyendo a la Guardia Nacional (GN), a la policía municipal y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El arribo de los elementos de seguridad se dio cerca de las 11:30 horas. Elementos de GN arribaron al lugar y de inmediato fueron agredidos por detonaciones, por lo que repelieron los disparos y lesionaron al agresor, hiriéndolo en una pierna. Quince minutos después, el agresor se quitó la vida de manera voluntaria, según la narración de Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la SSEM, quien presentó los hechos referidos durante la “Mañanera del Pueblo”.

El saldo de este lamentable hecho fue de dos muertos y trece heridos. De entre estos últimos, seis de ellos continúan recibiendo atención médica, algunos a la espera de valoración médica especializada. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, entre los heridos se encuentran tres colombianos, un ruso, dos brasileños, seis estadounidenses y una canadiense.

INAH cierra Teotihuacán

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) informó desde el lunes por la tarde el cierre de la zona arqueológica de Teotihuacán. El recinto es una de las zonas arqueológicas más visitadas del país, con visitas acumuladas de más de un millón de personas en 2025, de acuerdo con cifras del propio instituto. La visita al espacio puede darse en condiciones normales los 365 días del año en un horario desde las 8:00 hasta las 17:00 horas.

Sin embargo, la reapertura contará con una modificación respecto a cómo se aperturaba este espacio.

Sheinbaum confirma reapertura de la zona arqueológica y reforzamiento de seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia "Mañanera del Pueblo" anunció que la reapertura de la zona arqueológica de Teotihuacán se realizará a partir de mañana miércoles 22 de abril con un reforzamiento de seguridad. En ese sentido, se evalúa la instalación de equipos de revisión, como arcos detectores o sistemas de rayos X.

Además, se planteó fortalecer la vigilancia preventiva, incluyendo el monitoreo en redes sociales.

Por último, también se plantea un programa para fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa para detectar y prevenir conductas de riesgo, especialmente respecto a la salud mental. Dicho tema será extendido el día de mañana, durante la Mañanera del Pueblo del miércoles 22 de abril.

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OB