Airbnb por los cielos; esto costará hospedarte cerca del Estadio Azteca para el Mundial

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, y, como ya se sabe, varias ciudades de nuestro país serán las principales anfitrionas del torneo. Es así como la Ciudad de México representa uno de los destinos más importantes del Mundial, ya que se celebrarán un total de 5 partidos, contando el juego inaugural.

Partidos en México

Estos son los partidos que se celebrarán en las diferentes sedes de nuestro país:

Ciudad de México - Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) 11 de junio 2026: México vs Sudáfrica (Inaugural). 17 de junio 2026: Uzbekistán vs Colombia. 24 de junio 2026: República Checa vs México. 30 de junio 2026: 1º Grupo A vs Mejor Tercero (Dieciseisavos). 5 de julio 2026: Octavos de final.

Guadalajara - Estadio Akron 11 de junio 2026: Corea del Sur vs Ganador UEFA. 18 de junio 2026: México vs Corea del Sur. 23 de junio 2026: Colombia vs Repechaje 1. 26 de junio 2026: Uruguay vs España.

Monterrey - Estadio BBVA 14 de junio 2026: Ganador repechaje UEFA vs Túnez. 20 de junio 2026: Túnez vs Japón. 24 de junio 2026: Sudáfrica vs Corea del Sur. 29 de junio 2026: Dieciseisavos de final.



Este es el precio estimado de hospedaje cerca del Estadio Azteca

Siendo la Ciudad de México una de las ciudades con más demanda debido al Mundial, Airbnb, la famosa plataforma digital global para que conecta a huéspedes con anfitriones en cualquier parte del mundo, ha reforzado su estrategia con el torneo de fútbol a la vuelta de la esquina, y al ser una de las plataformas más relevantes, los precios se han disparado, especialmente en hospedajes cerca del Estadio Azteca.

Estos son los precios aproximados en alojamientos de Airbnb en CDMX, durante 4 noches previo a la inauguración de la Copa FIFA 2026 en el Estadio Banorte (antes Azteca).

En casas completas para grupos grandes, de 6 a 16 personas, varía entre 96 mil y 280 mil pesos mexicanos.

En departamentos cercanos al Estadio, los precios superan los 100 mil pesos.

Esto quiere decir que el costo promedio por noche varía de 20 mil a 70 mil peso.

En colonias como Santa Úrsula, Coapa, entre otras, los precios pueden superar los 20 mil pesos.

El Mundial 2026 representa una gran oportunidad para las ciudades anfitrionas en un contexto de activación económica, ya que se impulsará el turismo, el consumo y el gasto intensivo. Sin embargo, muchas personas pueden considerar estos precios como excesivos. Aún así, se espera la llegada de millones de personas de todo el mundo listas para formar parte de la Copa del Mundo 2026, y visitar los destinos turísticos de cada sede.

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