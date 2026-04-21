Airbnb por los cielos; esto costará hospedarte cerca del Estadio Azteca para el Mundial

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca, y, como ya se sabe, varias ciudades de nuestro país serán las principales anfitrionas del torneo. Es así como la Ciudad de México representa uno de los destinos más importantes del Mundial, ya que se celebrarán un total de 5 partidos, contando el juego inaugural.Estos son los partidos que se celebrarán en las diferentes sedes de nuestro país:Siendo la Ciudad de México una de las ciudades con más demanda debido al Mundial, Airbnb, la famosa plataforma digital global para que conecta a huéspedes con anfitriones en cualquier parte del mundo, ha reforzado su estrategia con el torneo de fútbol a la vuelta de la esquina, y al ser una de las plataformas más relevantes, los precios se han disparado, especialmente en hospedajes cerca del Estadio Azteca.Estos son los precios aproximados en alojamientos de Airbnb en CDMX, durante 4 noches previo a la inauguración de la Copa FIFA 2026 en el Estadio Banorte (antes Azteca).Esto quiere decir que el costo promedio por noche varía de 20 mil a 70 mil peso.El Mundial 2026 representa una gran oportunidad para las ciudades anfitrionas en un contexto de activación económica, ya que se impulsará el turismo, el consumo y el gasto intensivo. Sin embargo, muchas personas pueden considerar estos precios como excesivos. Aún así, se espera la llegada de millones de personas de todo el mundo listas para formar parte de la Copa del Mundo 2026, y visitar los destinos turísticos de cada sede.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL