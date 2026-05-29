Pensión IMSS: ¿No recibiste tu pago? Esto debes hacer la dispersión de junio

De cara a la futura dispersión de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un retraso siempre puede generar angustia, sin embargo, considera que el dinero está protegido y que esto es lo qué debes hacer para reclamar tu pago sin complicaciones.

Durante este próximo mes de junio de 2026, es probable que pensionados del IMSS reporten la ausencia de sus recursos económicos. Ante esta situación, es fundamental mantener la calma, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social garantiza por ley la entrega íntegra de estos fondos.

Lo primero que te recomendamos es checar los movimientos recientes de tu cuenta bancaria. En muchas ocasiones, las instituciones financieras presentan intermitencias temporales en sus sistemas digitales, lo que retrasa el reflejo del saldo a favor aunque el instituto ya haya emitido la orden de transferencia.

Pasos para reportar la falta de pago vía telefónica

Si después de esperar un lapso prudente de 48 horas hábiles el dinero sigue sin aparecer en tu estado de cuenta, debes iniciar el proceso de aclaración oficial. Este trámite es completamente gratuito, no requiere de intermediarios y está diseñado para resolver estas incidencias financieras.

La vía más rápida y cómoda para reportar la falta de tu pago mensual es a través de la línea telefónica al número 800 623 23 23 desde cualquier teléfono fijo o celular en cualquier parte de la República Mexicana, preferentemente en horarios matutinos.

Una vez que la operadora automática conteste tu llamada, es necesario que selecciones la opción 3, la cual corresponde al departamento de "Pensionados". En esa extensión, un asesor especializado te solicitará tus datos básicos para ingresar al sistema y revisar el estatus exacto de tu depósito mensual.

Durante la llamada, el representante del seguro social te explicará si existe algún problema generalizado con el banco o si se trata de un error individual en tu expediente. Es muy importante que tengas a la mano papel y lápiz para anotar cualquier número de folio o indicación que el operador te proporcione.

Trámite presencial y documentos necesarios

En caso de que la atención telefónica no resuelva el problema o te soliciten una verificación de identidad, el siguiente paso es acudir de forma presencial a las oficinas. Deberás presentarte en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde o en la Subdelegación administrativa más cercana a tu domicilio.

El horario de atención al público en estas oficinas gubernamentales suele ser de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles. Resulta recomendable llegar temprano para evitar las largas fila.

Para realizar este trámite presencial, conocido como "solicitud de pagos no cobrados", es obligatorio que lleves contigo una documentación específica en original y copia. Asegúrate de presentar tu identificación oficial vigente con fotografía, tu Número de Seguridad Social (NSS) impreso y un estado de cuenta bancario reciente que muestre la CLABE interbancaria.

Este procedimiento administrativo permite que las autoridades competentes rastreen el movimiento financiero fallido y emitan una nueva orden de reposición a tu favor. El personal de la ventanilla de prestaciones económicas te indicará el tiempo estimado para que el recurso se vea finalmente reflejado en tu cuenta.

Recomendaciones para la Pensión IMSS

Revisa el calendario oficial: Confirma siempre las fechas exactas de pago.

Confirma siempre las fechas exactas de pago. Conserva tus comprobantes: Guarda tus estados de cuenta mensuales.

Guarda tus estados de cuenta mensuales. Actualiza tus datos: Verifica tu información en la clínica.

Verifica tu información en la clínica. Protege tu NIP: Nunca compartas tus claves bancarias.

Si tras las investigaciones se determina que el problema radica en la institución bancaria y no en el instituto de salud, puedes buscar apoyo legal adicional. La CONDUSEF es la entidad gubernamental encargada de mediar, asesorar y proteger a los usuarios ante cualquier falla, abuso o retención injustificada por parte de los bancos.

Además, si tienes dudas adicionales sobre el manejo general de tu cuenta individual, tus beneficiarios o el total de tus semanas cotizadas, siempre puedes contactar a tu Afore.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado constante a todos los adultos mayores para mantenerse alerta y evitar caer en fraudes telefónicos o cibernéticos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO