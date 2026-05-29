Sheinbaum renueva acuerdo PACIC para mantener la canasta básica en un máximo de 910 pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum renovó este viernes 29 de mayo, con productores y cadenas de autoservicio, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

En el Patio Central de Palacio Nacional, la Mandataria Federal reconoció a la iniciativa privada el esfuerzo voluntario para que las familias mexicanas puedan acceder a los productos de la canasta básica "a un muy buen precio".

Celebra que familias puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio

"Cuando nos ponemos de acuerdo es muy importante. Como he dicho: a veces no estamos de acuerdo en unas cosas o en otras y no pasa nada. Afortunadamente, vivimos en un país democrático y queremos que así siga siendo", dijo.

"Pero lo más importante es cuando nos ponemos de acuerdo y el día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio", dijo.

La Mandataria federal recalcó la trascendencia del PACIC y mencionó que en algunos países hay "una inflación muy grande" por el aumento en el precio de los combustibles ante distintos contextos, como la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz.

"Aquí lo que decidimos hacer es no cruzarnos de brazos, sino trabajar. Afortunadamente, ya teníamos el antecedente del PACIC y también cuando llegamos, hicimos un acuerdo con el sector gasolinero, que aprovecho para agradecerles también desde aquí, para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos, un esfuerzo también muy importante (…).

"Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10-12% y no hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias de menos recursos, que la inflación", declaró Sheinbaum.

SHCP destaca acuerdo para contener la inflación

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó el Acuerdo como de trascendencia nacional por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de la canasta básica.

Se refirió al Paquete Contra la Inflación y la Carestía como parte de la estrategia considerada en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan México. Destacó las acciones para contener la inflación y todos sus efectos nocivos para las familias más vulnerables de México; "y cuando se combate la inflación y se respalda al sector productivo con mejores servicios públicos y tarifas, mayor seguridad, facilidades para hacer negocios y acceso a insumos y productos importados que complementen la oferta nacional, se coadyuva al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica".

El titular de la SHCP indicó el establecimiento de la canasta básica a un precio máximo de 910 pesos con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno, lo que representó una reducción de 12.4 por ciento.

"Quiero agradecer públicamente, reconocer la voluntad, la responsabilidad social y el compromiso de las empresas participantes en este esfuerzo colectivo. Gracias a este acuerdo, se ha logrado mantener el precio de la canasta básica de 24 productos y proteger el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de quienes destinan una mayor parte de su ingreso a la alimentación (…).

"La renovación del PACIC es una señal positiva que da confianza y certidumbre a todo el país . México es una economía responsable, con finanzas públicas sólidas y con capacidad para construir soluciones mediante el diálogo entre los sectores público y privado", externó.

Sector empresarial reconoce beneficio para familias mexicanas

Jesús Vizcarra Calderón, presidente de Grupo SuKarne, mencionó que no se trata solo de participar en un acuerdo: "Se trata de convertir esta responsabilidad en un beneficio verificable para las familias, esa es nuestra forma de responder con hechos, con capacidad operativa y con responsabilidad frente al país".

Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, agradeció al gobierno las mesas de trabajo para concretar acuerdos.

"Se las agradecemos, los participantes de las cadenas se entusiasman de poder tener esa interacción con ustedes y yo le deseo sinceramente mucho éxito a este PACIC para los próximos seis meses", dijo.

Agradeció los trámites en las aduanas para traer productos y apuntó que ya está el compromiso de señalizar en todas las cadenas los productos del PACIC.

José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó el Acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada: "Es inédito. Han venido otros países a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo es posible que logremos estos éxitos (…). Este acuerdo voluntario entre el gobierno y el sector empresarial ha sido documentado internacionalmente como una práctica exitosa de los países exitosos. Cuando hay este diálogo, cuando hay acuerdos, cuando se trabaja de manera colaborativa, se logran resultados extraordinarios", declaró.

"Vamos a sacar a México adelante. Vamos a lograr que se reactive la inversión y una parte fundamental es voltear a ver a los que menos tienen, y el PACIC justo atiende a estas familias", añadió.

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