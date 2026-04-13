Temporada de huracanes: ¿Cuántos ciclones se esperan en México, según el SMN?

Al menos cinco ciclones tropicales podrían impactar territorio nacional durante la temporada de huracanes de 2026, de acuerdo con estimaciones presentadas en el XXI Seminario Internacional de Huracanes, realizado en Mérida. El cálculo se sustenta en registros históricos de 1964 a 2025 , que muestran un promedio anual de tres impactos en el océano Pacífico y dos en la cuenca del Atlántico, según información del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico oficial será definido en el transcurso de abril, durante una reunión entre especialistas y autoridades de Protección Civil, informó Fabián Vázquez Romaña. En paralelo, el organismo avanza en el desarrollo de modelos de predicción y herramientas de monitoreo que permitan anticipar trayectorias y fortalecer las acciones preventivas ante posibles contingencias.

Temporada y regiones en riesgo

La temporada de huracanes en el Atlántico —que abarca el Golfo de México y el mar Caribe— comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre . Durante este periodo, entidades como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tamaulipas estarán entre las más expuestas debido a su relevancia turística y económica.

Para 2026, las proyecciones anticipan una actividad por encima del promedio. En el Pacífico se prevé la formación de entre 15 y 20 sistemas tropicales, mientras que en el Atlántico se estiman entre 14 y 19. Este incremento está relacionado con el aumento de la temperatura superficial del mar y la interacción de diversos fenómenos climáticos globales.

Mayor intensidad y medidas de prevención

Las autoridades también han advertido sobre la posible intensificación de varios de estos sistemas. Se estima que al menos cuatro o cinco ciclones en cada litoral podrían alcanzar categorías mayores (3, 4 o 5) en la escala Saffir-Simpson , lo que implicaría riesgos significativos para infraestructura estratégica, como redes eléctricas, carreteras y zonas hoteleras.

En cuanto a la nomenclatura, en el Pacífico los primeros nombres asignados serán Amanda, Boris y Cristina, mientras que en el Atlántico la lista iniciará con Arthur, seguido de Bertha y Cristóbal.

Ante este panorama, la temporada 2026 se perfila como una de las más activas y vigiladas en años recientes. Por ello, autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, como almacenar agua potable y alimentos no perecederos, contar con medicamentos y linternas, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse a cuerpos de agua o zonas costeras durante contingencias.

SV