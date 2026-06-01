La temporada de huracanes de 2026 está por comenzar y ya ha mostrado indicios en el Océano Pacífico, por lo que especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dieron a conocer que una zona en el suroeste de Baja California Sur se encuentra en estricta vigilancia , ya que se prevé un 80% de probabilidad de que se convierta en ciclón en el transcurso de una semana.

En el caso de convertirse en tormenta tropical o huracán, se le nombrará “Amanda”, y sería el primer fenómeno de la temporada este 2026. Asimismo, según los datos meteorológicos, todo indica que las condiciones para el desarrollo del huracán es influido por las condiciones atmosféricas y las temperaturas de la superficie marina, concluyendo que la depresión tropical se intensificaría en el transcurso de la siguiente semana.

Esta es la posible trayectoria que seguiría “Amanda”

La información actual indica que la velocidad de desplazamiento es entre 10 y 15 millas por hora, es decir, de 16 a 24 kilómetros por hora.

En cuanto al riesgo para la población, el pronóstico señala que la trayectoria iría hacia el oeste y oeste-noroeste, es decir, el fenómeno se adentraría en aguas profundas del Pacífico Oriental, sin llegar a tocar tierra en México.

Según Protección Civil y los expertos del SMN, el ciclón no afectará directamente a las costas mexicanas, descartando su llegada al país debido a la distancia a la que se encuentra. No obstante, podría traer un leve incremento de oleaje y humedad en la península de Baja California.

En suma, las autoridades correspondientes han descartado un riesgo latente en cuanto la llegada de “Amanda” a las costas mexicanas del Océano Pacífico. Aún así, se insta a los ciudadanos a que permanezcan atentos a los próximos informes meteorológicos emitidos en los medios oficiales, para prevenirse de futuros fenómenos climáticos.

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AL