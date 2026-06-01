Clara Brugada anuncia día libre mundialista: no habrá clases en la CDMX el 11 de junio

Este lunes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que las escuelas de educación básica suspenderán actividades el próximo 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Durante un evento oficial, la mandataria capitalina explicó que la medida permitirá que estudiantes, docentes y familias puedan participar en el ambiente festivo que acompañará el arranque de la Copa del Mundo, cuya ceremonia y partido inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica se celebrarán en el Estadio Ciudad de México.

La decisión llega cuando faltan apenas 10 días para que ruede el balón en el torneo más importante del futbol internacional. Así, la rutina de miles de familias capitalinas cambiará temporalmente para dar paso a una jornada en la que nuestro país volverá a colocarse en el centro de la atención mundial como país anfitrión del Mundial 2026.

¿Qué niveles educativos suspenden clases en la CDMX?

La medida no aplicará para todos, por lo que es vital conocer los detalles exactos para planificar la semana.

Según la información compartida por la jefa de Gobierno de la CDMX, la suspensión de actividades está dirigida específicamente al sector público.

Además, los niveles que no tendrán que asistir a las aulas el próximo 11 de junio son:

Primaria

Secundaria

Educación media superior

La coordinación entre el Gobierno de CDMX y la SEP

El anuncio no fue una decisión unilateral del gobierno local, sino producto de la coordinación institucional.

Clara Brugada explicó durante el evento público de este lunes que fue el propio titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien le comunicó la resolución oficial.

"Informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior", declaró la jefa de Gobierno.

Tampoco habrá clases presenciales en Jalisco, pero la medida será diferentete

Hace ya varias semanas, y para el caso específico de nuestro Estado, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) definió qué días no habrá clases en las aulas para los estudiantes y cuándo concluirá oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, en un mes marcado también por la realización de partidos del Mundial 2026.

Durante las últimas semanas surgieron distintas versiones sobre un posible cierre anticipado del ciclo escolar en todo el país. La SEP había planteado terminar las clases el 5 de junio a nivel nacional, con el objetivo de reducir afectaciones por las altas temperaturas y facilitar la movilidad durante la Copa Mundial 2026. Tras días de charlas con los secretarios de educación estatales, se decidió mantenerlo como estaba al inicio.

Sin embargo, pese a que el calendario escolar no será recortado, sí tendrá ajustes operativos para adaptarse a las condiciones que enfrentará la ciudad durante el Mundial 2026. El pasado 20 de mayo, el secretario de educación estatal Juan Carlos Flores Miramontes recordó en sus redes sociales que Guadalajara, al ser una de las sedes oficiales de la competencia internacional, registrará un incremento considerable en el tráfico vehicular, además de cierres viales y operativos especiales de seguridad.

Para proteger a la comunidad escolar, evitar el caos vial y garantizar que el programa educativo siga su curso, el titular de la SEJ recordó que ya se tiene definido un esquema temporal de educación a distancia. Los alumnos no tendrán que asistir a los planteles en fechas específicas, pero deberán cumplir con sus actividades desde casa.

Las fechas marcadas en el calendario en Jalisco son:

Jueves 11 de junio: Clases virtuales obligatorias en todo el Estado de Jalisco. Esto se debe a la ceremonia inaugural del torneo y al primer partido que albergará la ciudad.

Jueves 18 de junio: Educación a distancia exclusiva para las escuelas ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Martes 23 de junio: Suspensión de actividades presenciales únicamente en los planteles del AMG.

Viernes 26 de junio: Suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

Es importante destacar que los municipios que conforman el AMG y que aplicarán esta medida restrictiva incluyen a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez. Si vives o tu hijo estudia fuera de esta zona metropolitana, las clases presenciales continuarán con total normalidad.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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