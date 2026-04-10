Cada año, generalmente desde inicios del verano hasta finales del otoño, se presenta la temporada de huracanes, la cual afecta el norte del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México.

Los huracanes son las tormentas más peligrosas de todo el mundo. Estos se forman cuando el aire húmedo asciende en una zona de baja presión en aguas oceánicas cálidas, liberándose del aire y formando nubes que luego se convierten en una tormenta. Mientras asciende, el aire dentro del huracán, conocido como “ojo”, gira hacia la derecha en el hemisferio norte, y hacia la izquierda en el hemisferio sur debido a un fenómeno llamado Coriolis, en el que los vientos se curvan por la rotación de la tierra.

Cuando la tormenta recibe un aporte continuo de energía del agua cálida al mismo tiempo que recibe aire cálido y húmedo, esta se intensifica. Por el contrario, al desplazarse por aguas más frías suele debilitarse.

Gracias a las investigaciones de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), entre otras instituciones, se determinó que, durante este 2026, la temporada de huracanes será menos fuerte que en otros años. A continuación te explicamos.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes en 2026?

De acuerdo con los pronósticos, la temporada de huracanes del Atlántico será del 1 de junio hasta el 30 de octubre del 2026. Asimismo, se determinó que la mayor actividad será de agosto a octubre.

Te puede interesar: Estos son los nombres que tendrán las tormentas tropicales en 2026

Meteorólogos pronostican que este año se generarán alrededor de 13 tormentas tropicales, 6 huracanes de categoría 1 a 5, y 2 huracanes mayores. Debido a estas predicciones, llama la atención que esta temporada estará ligeramente por debajo del promedio habitual, con 14 tormentas tropicales, 7 huracanes y 3 huracanes mayores aproximadamente.

¿Por qué no habrá tantos huracanes como en años pasados?

Factores como “El Niño”, un fenómeno que se caracteriza por el calentamiento inusual del Océano Pacífico, que ocurre cada 2 a 7 años con una duración de 9 a 12 meses, influyen en la disminución de los huracanes.

“El Niño” también altera diferentes patrones climáticos en todo el mundo, como inundaciones, sequías, etc. Generalmente, las sequías se producen en zonas como Australia y el norte de Sudamérica, mientras que provoca lluvias intensas en países como Perú, Ecuador, Estados Unidos, entre otros.

Otro factor que puede alterar la intensidad de la temporada de huracanes es que, según estimaciones, la temperatura del mar será inferior a la media en algunas zonas del Océano Atlántico oriental.

Es importante tomar en cuenta que, a pesar de los pronósticos, las condiciones del clima suelen cambiar de manera constante, lo que significa que puede provocar más, o en su defecto menos fenómenos meteorológicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL