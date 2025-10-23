Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Veracruz registró actividad sísmica durante la madrugada de este 23 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada de ayer, el SSN dio a conocer que el estado de Chiapas registró un movimiento telúrico de magnitud 4.8 en punto de las 12:58 horas. Las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no dieron a conocer ninguna afectación en la localidad del epicentro, a 44 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo.

Este jueves, la actividad sísmica fue registrada en Veracruz y superó la magnitud 4. A continuación, presentamos más detalles de dicha actividad telúrica en el estado costero de la República Mexicana.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.1 01:42:20 159 km al noreste de Misantla 10 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

¿Hay peligro de tsunami?

Las autoridades de la entidad no han emitido ninguna declaratoria de emergencia relacionada con peligro de tsunami, a pesar de que la ubicación del epicentro de este sismo fue en aguas mexicanas.

Cabe mencionar que, en lo que va de esta mañana, no se han reportado réplicas ni nuevos movimientos telúricos fuertes en Veracruz ni en ninguna otra entidad de México.

FF