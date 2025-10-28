Metrobús CDMX: estas son las estaciones cerradas hoy 28 de octubre

El Metrobús de la Ciudad de México anunció cierres parciales en varias estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 para este martes 28 de octubre, motivado por las procesiones por el día de San Judas Tadeo.

En su cuenta de X (@MetrobusCDMX), detalló que desde las 4:30 y hasta las 22:00 horas, la Ruta Indios Verdes-Pueblo Santa Cruz Atoyac de la Línea 1 no prestará servicio.

En la Línea 3, en el mismo horario, permanecerán cerradas las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Permanecerán abiertos los tramos de Tenayuca a Buenavista y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc, en ambos sentidos.

En la Línea 4 no habrá recorridos entre las estaciones Buenavista y Bellas Artes. Las rutas entre Teatro Blanquita y San Lázaro, así como la que va de Teatro Blanquita a Pantitlán, Alameda Oriente, no tendrán afectaciones.

La Línea 7 suspenderá la ruta Campo Marte - Hidalgo. En tanto que la ruta Indios Verdes - Hospital Infantil La Villa - Glorieta Violeta operará con normalidad.

La ruta Alameda Tacubaya-Glorieta Cuitláhuac no tendrá servicio, mientras que la ruta Sur y el servicio al Aeropuerto operarán sin afectaciones.

El sistema de transporte recomendó a sus usuarios mantenerse informados del estado del servicio en tiempo real mediante la página https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/ServicioMB.

El apóstol San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, es una de las devociones más arraigadas en la Ciudad de México. Año con año, miles de fieles peregrinan hacia el templo ubicado en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo que, aunque dedicado a San Hipólito y San Casiano, alberga desde los años sesenta del siglo XX la imagen de San Judas Tadeo traída desde Barcelona por sacerdotes claretianos en 1933.

En un principio la estatua estuvo en altares laterales, pero el fervor de la población hizo que pasara al altar mayor, entre los santos a los que está consagrado el templo y debajo de la imagen de la Virgen María.

