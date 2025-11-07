Gran parte de México seguirá registrando ambiente frío, sobre todo al amanecer, apuntó este viernes 7 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste de México, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional. Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.Los intervalos de chubascos podrían acompañarse con descargas eléctricasLas rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitariosCon información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA