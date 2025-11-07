Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Frío

Frío para estas regiones de México, revela el pronóstico

Regiones del país esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas, informa el el Servicio Meteorológico Nacional 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer en varias regiones de México, según el pronóstico. NTX / ARCHIVO

Gran parte de México seguirá registrando ambiente frío, sobre todo al amanecer, apuntó este viernes 7 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste de México, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones

Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá nubosidad escasa y sin lluvias en el resto del territorio nacional

Además, persistirá el ambiente de muy frío a frío con posibles heladas al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Los intervalos de chubascos podrían acompañarse con descargas eléctricas

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz (región Olmeca).

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 07 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas:  zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Heladas y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

