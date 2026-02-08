La tarde de este domingo 8 de febrero se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro localizado a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.

Debido a la intensidad del evento, la alerta sísmica se activó en teléfonos celulares en diversas zonas, lo que permitió que la población recibiera el aviso preventivo.

De acuerdo con el reporte preliminar del Sismologico Nacional, el movimiento ocurrió a las 15:42:10 horas y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El evento se ubicó en las coordenadas latitud 15.98 y longitud -96.94.

Hasta el momento, no se reportan daños ni personas lesionadas; no obstante, las autoridades mantienen el monitoreo y exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que el Gobierno de la Ciudad de México activó de manera inmediata los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el C5, la Semovi, Seguiagua y la Secretaría de Obras y Servicios de la capital.

Aunque el sismo no fue perceptible para la población, la alerta sísmica se activó de manera preventiva en la Ciudad de México y en otra entidades del país, lo que provocó el desalojo inmediato de viviendas, comercios, plazas y edificios.

MF