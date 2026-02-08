Domingo, 08 de Febrero 2026

Estos son los mejores memes que dejó el sismo en Oaxaca

Las plataformas digitales se inundaron de mensajes de usuarios que compartían su experiencia y verificaban la intensidad del temblor en distintos puntos del país así como de la alerta sísmica

Por: Elsy Angélica Elizondo

Algunos internautas tomaron con humor el sismo e hicieron del momento una anécdota más de la vida sísmica en México. SASSLA / CANVA

La tarde del domingo 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.7 sacudió el estado de Oaxaca, con epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, lo que activó de inmediato la alerta sísmica y generó una ola de reacciones tanto en las calles como en redes sociales.

El movimiento telúrico, registrado a las 15:42 horas con una profundidad estimada de 10 kilómetros (coordenadas 15.98, -96.94), provocó la activación automática de alertas en miles de teléfonos celulares, permitiendo que la población contara con unos segundos de advertencia antes del movimiento principal. 

Las redes, una vez más, se convirtieron en un reflejo del pulso social: entre la preocupación y el alivio, aparecieron también memes y comentarios humorísticos que rápidamente se viralizaron.

Varios internautas mencionaron que el sonido de las alertas en sus teléfonos les provocó susto e incertidumbre, mientras otros optaron por tomárselo con humor y hacer del momento una anécdota más de la vida sísmica en México. 

     
     
     
 
 
 
 
 
 

Aunque el temblor generó una fuerte conversación digital y algunos sobresaltos, hasta el momento no se han reportaron daños significativos. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las indicaciones de Protección Civil y permanecer atentos ante posibles réplicas. 

