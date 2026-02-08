La tarde del domingo 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.7 sacudió el estado de Oaxaca, con epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, lo que activó de inmediato la alerta sísmica y generó una ola de reacciones tanto en las calles como en redes sociales.

El movimiento telúrico, registrado a las 15:42 horas con una profundidad estimada de 10 kilómetros (coordenadas 15.98, -96.94), provocó la activación automática de alertas en miles de teléfonos celulares, permitiendo que la población contara con unos segundos de advertencia antes del movimiento principal.

Las redes, una vez más, se convirtieron en un reflejo del pulso social: entre la preocupación y el alivio, aparecieron también memes y comentarios humorísticos que rápidamente se viralizaron.

Varios internautas mencionaron que el sonido de las alertas en sus teléfonos les provocó susto e incertidumbre, mientras otros optaron por tomárselo con humor y hacer del momento una anécdota más de la vida sísmica en México.

Así se siente estar bien agusto y escuchar la chingada alerta sísmica del #Temblor: pic.twitter.com/F5PeVaE3Ie— ᴍᴀᴍɪᴛᴀ ʀɪᴄᴀ (@memoisjochis) February 8, 2026

Estoy en una reunión y sonaron como 10 celulares al mismo tiempo

Vtalv estoy así: #temblor #alerta pic.twitter.com/KtbMFQoNrt— nato (〃ω〃) (@sxturnat) February 8, 2026

Aunque el temblor generó una fuerte conversación digital y algunos sobresaltos, hasta el momento no se han reportaron daños significativos. Las autoridades locales exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las indicaciones de Protección Civil y permanecer atentos ante posibles réplicas.

